«Комната роз» с Кристиной Казинской и Владимиром Гуськовым откроет неделю премьер на «Dомашнем»

По сюжету «Комнаты роз» Вера и Нина были лучшими подругами со школьной скамьи, пока не влюбились в одного парня. Спустя тринадцать лет Нина узнает, что Вера смогла построить счастливую жизнь с Игорем. Зависть и ненависть к бывшей подруге толкают Нину на отчаянную борьбу за возлюбленного.
23 ноября в 19:00 в эфире состоится премьера мелодрамы Романа Ярославцева «Счастье на десерт» с Яниной Исаичкиной и Владимиром Бутенко в главных ролях. В центре сюжета — лучший кондитер города Надя. Влиятельный предприниматель Карташов выбирает заведение Нади для празднования пятилетия дочери. Однако вечер превращается в абсолютную катастрофу – у девочки случается приступ аллергии. Предприниматель намерен наказать Надю, однако, ее несчастья на этом не заканчиваются.
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