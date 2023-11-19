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«Комната роз» с Кристиной Казинской и Владимиром Гуськовым откроет неделю премьер на «Dомашнем»

19 ноября
2023 год

Новости кино >>
19 ноября 2023
Премьерная линейка на «Dомашнем» «Сквозь слезы к счастью» начнется 20 ноября в 19:00 показом мелодрамы «Комната роз». Главные роли в восьмисерийном проекте Сергея Мезенцева исполнили Кристина Казинская и Владимир Гуськов, уточняет пресс-служба телеканала.

«Комната роз» с Кристиной Казинской и Владимиром Гуськовым откроет неделю премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету «Комнаты роз» Вера и Нина были лучшими подругами со школьной скамьи, пока не влюбились в одного парня. Спустя тринадцать лет Нина узнает, что Вера смогла построить счастливую жизнь с Игорем. Зависть и ненависть к бывшей подруге толкают Нину на отчаянную борьбу за возлюбленного.

Продолжит неделю премьер 22 ноября в 19:00 мелодрама Карена Захарова «Качели под куполом». Главные роли исполнили Алена Коломина, Алексей Вакулов и Тарас Кузьмин. Это история цирковой гимнастки Вероники Савойской, чью жизнь изменило трагическое падение.

23 ноября в 19:00 в эфире состоится премьера мелодрамы Романа Ярославцева «Счастье на десерт» с Яниной Исаичкиной и Владимиром Бутенко в главных ролях. В центре сюжета — лучший кондитер города Надя. Влиятельный предприниматель Карташов выбирает заведение Нади для празднования пятилетия дочери. Однако вечер превращается в абсолютную катастрофу – у девочки случается приступ аллергии. Предприниматель намерен наказать Надю, однако, ее несчастья на этом не заканчиваются.

Завершает неделю премьер 24 ноября в 19:00 мелодрама Александра Канановича «23 августа». Главные роли исполнили Елизавета Долбникова, Никита Бурячек и Валерий Афанасьев. Сериал из четырех эпизодов расскажет о круглой сироте медсестре Жене. Она собирается замуж, но семья жениха не готова принять сироту, пока она не найдет свою мать.
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«Комната роз» с Кристиной Казинской и Владимиром Гуськовым откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
«Комната роз» с Кристиной Казинской и Владимиром Гуськовым откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
«Комната роз» с Кристиной Казинской и Владимиром Гуськовым откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
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