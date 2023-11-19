Анна Михалкова противостоит Михаилу Пореченкову в продолжении сериала «Исправление и наказание»

ТНТ и компания Good Story Media завершили съемки второго сезона сериала «Исправление и наказание» с Анной Михалковой. В продолжении истории зрителей ждут новые герои, которые существенно повлияют на отношения Алены Неверовой и семейки Верхоланцевых, уточняет пресс-служба телеканала. Одну из основных ролей сыграет Михаил Пореченков.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
В первом сезоне зрители познакомились с семьей Верхоланцевых: циничными и расчетливыми людьми, готовыми на все ради денег. После внезапной смерти главы семейства и ареста его счетов они отправились к его дочери от первого брака Алене Неверовой с мечтами забрать у нее код от счета с 50 миллионами долларов. Но жажда легких денег в итоге довела Верхоланцевых до греха, и все они оказались в колонии, в которой как раз работает их родственница. Неверова взялась за перевоспитание горе-семейки по своей экспериментальной методике.
Во втором сезоне Неверова столкнется с личным потрясением, которое чуть было не перетащит ее на «темную сторону». А с появлением нового начальника колонии (Пореченков) ее вера в добро и людей столкнется с новыми испытаниями. Каждому из Верхоланцевых тоже предстоит пройти свой тернистый путь. Костя будет винить в своих неудачах Неверову, и станет одержим желанием отомстить ей. Марина откроет путь романтическим отношениям с Цыреновым. Жанна продолжит противостоять абьюзеру Жукову, но в их ярком дуэте появится новый участник, который переверет все с ног на голову, а поначалу отчаявшаяся в своих перспективах Лида найдет неожиданный вариант вновь встать на ноги.
«Я рад присоединиться ко второму сезону сериала "Исправление и наказание". Это классный проект, который я с удовольствием смотрел как зритель. Здесь собран очень серьезный каст, здорово быть его частью. С Анной Михалковой мы уже не раз работали вместе, она большой профессионал, которым я восхищаюсь. А вот мой герой – новый начальник колонии – не особо в восторге от Алены Неверовой, так что им ещё только предстоит сработаться. Для них это будет непросто, но наблюдать за этим со стороны будет очень весело, это я вам гарантирую», — говорит Михаил Пореченков.
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