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Анна Михалкова противостоит Михаилу Пореченкову в продолжении сериала «Исправление и наказание»

19 ноября
2023 год

Новости кино >>
19 ноября 2023
ТНТ и компания Good Story Media завершили съемки второго сезона сериала «Исправление и наказание» с Анной Михалковой. В продолжении истории зрителей ждут новые герои, которые существенно повлияют на отношения Алены Неверовой и семейки Верхоланцевых, уточняет пресс-служба телеканала. Одну из основных ролей сыграет Михаил Пореченков.

Анна Михалкова противостоит Михаилу Пореченкову в продолжении сериала «Исправление и наказание»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В первом сезоне зрители познакомились с семьей Верхоланцевых: циничными и расчетливыми людьми, готовыми на все ради денег. После внезапной смерти главы семейства и ареста его счетов они отправились к его дочери от первого брака Алене Неверовой с мечтами забрать у нее код от счета с 50 миллионами долларов. Но жажда легких денег в итоге довела Верхоланцевых до греха, и все они оказались в колонии, в которой как раз работает их родственница. Неверова взялась за перевоспитание горе-семейки по своей экспериментальной методике.

Во втором сезоне Неверова столкнется с личным потрясением, которое чуть было не перетащит ее на «темную сторону». А с появлением нового начальника колонии (Пореченков) ее вера в добро и людей столкнется с новыми испытаниями. Каждому из Верхоланцевых тоже предстоит пройти свой тернистый путь. Костя будет винить в своих неудачах Неверову, и станет одержим желанием отомстить ей. Марина откроет путь романтическим отношениям с Цыреновым. Жанна продолжит противостоять абьюзеру Жукову, но в их ярком дуэте появится новый участник, который переверет все с ног на голову, а поначалу отчаявшаяся в своих перспективах Лида найдет неожиданный вариант вновь встать на ноги.

«Я рад присоединиться ко второму сезону сериала "Исправление и наказание". Это классный проект, который я с удовольствием смотрел как зритель. Здесь собран очень серьезный каст, здорово быть его частью. С Анной Михалковой мы уже не раз работали вместе, она большой профессионал, которым я восхищаюсь. А вот мой герой – новый начальник колонии – не особо в восторге от Алены Неверовой, так что им ещё только предстоит сработаться. Для них это будет непросто, но наблюдать за этим со стороны будет очень весело, это я вам гарантирую», — говорит Михаил Пореченков.

Съемки второго сезона стартовали в середине августа и прошли в Москве и Балашихе. Режиссером стал Эдуард Парри. К своим ролям вместе с Михалковой вернулись Татьяна Лютаева, Наташа Бардо, Александра Макарская, Влад Прохоров, Ольга Виниченко, Игорь Грабузов, Олег Кассин, Бесо Гатаев, Андрей Пынзару. Помимо Михаила Пореченкова, каст нового сезона пополнили Ксения Каталымова, Роман Мадянов, Юлия Гришаева и другие. Второй сезон сериала «Исправление и наказание» выйдет на ТНТ в 2024 году.
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Анна Михалкова противостоит Михаилу Пореченкову в продолжении сериала «Исправление и наказание» фотографии
Анна Михалкова противостоит Михаилу Пореченкову в продолжении сериала «Исправление и наказание» фотографии
Анна Михалкова противостоит Михаилу Пореченкову в продолжении сериала «Исправление и наказание» фотографии
Анна Михалкова противостоит Михаилу Пореченкову в продолжении сериала «Исправление и наказание» фотографии
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