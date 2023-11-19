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Третий сезон сериала «Большая маленькая ложь» находится в разработке

19 ноября
2023 год

Новости кино >>
19 ноября 2023

Сериал «Большая маленькая ложь», стартовавший в 2017 году и ставший хитом HBO, получит продолжение. О том, что проект не заброшен рассказала Николь Кидман, сопродюсер шоу и исполнительница одной из главных ролей.

Третий сезон сериала «Большая маленькая ложь» находится в разработке
фото: кадр из сериала «Большая маленькая ложь»

«Сериал случился в тот период жизни, когда у меня уже были дети и я думала, что хочу покинуть профессию и уйти на пенсию. А потом мы с Риз Уизерспун в силу определенных обстоятельств решили спродюсировать это шоу. Мы добились огромного успеха с этим проектом и скоро покажем вам третий сезон», — поделилась актриса во время своего выступления в рамках мероприятия Женской профессиональной ассоциации гольфа.

«Большая маленькая ложь» — детективная драма по одноименному роману Лианы Мориарти. Сюжет закручивается вокруг подруг из калифорнийского города Монтерей, которых объединило преступление. Главные роли, помимо Кидман, сыграли Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Лора Дерн и Зои Кравиц. Второй сезон проекта вышел в 2019 году, к основному касту присоединилась Мерил Стрип. Вопрос о продолжении обсуждался еще тогда, но, как рассказала исполнительный продюсер Бруна Папандреа, внезапная смерть режиссера первого сезона Жан-Марка Валле «заставила всех остановиться».
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