Сказка «По щучьему велению» собрала более 2 млрд рублей

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Третий сезон сериала «Большая маленькая ложь» находится в разработке

Анна Михалкова противостоит Михаилу Пореченкову в продолжении сериала «Исправление и наказание»

19 ноября

«Комната роз» с Кристиной Казинской и Владимиром Гуськовым откроет неделю премьер на «Dомашнем»

Телеканал также покажет мелодрамы «Качели под куполом», «Счастье на десерт» и «23 августа»