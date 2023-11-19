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Сказка «По щучьему велению» собрала более 2 млрд рублей

19 ноября
2023 год

Новости кино >>
19 ноября 2023

Картина Александра Войтинского «По щучьему велению», вышедшая в кино 26 октября, заработала в прокате уже более 2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Сказка «По щучьему велению» собрала более 2 млрд рублей
фото: кадр из фильма «По щучьему велению»

Сказка стала восьмым российским фильмом, преодолевшим знаковый рубеж за все время, и третьим по сборам в 2023 году после «Чебурашки» (6,7 млрд) и «Вызова» (2,1 млрд). Среди других российских картин, которые заработали два миллиарда и более, — «Последней богатырь. Корень зла» (2 млрд.), «Последний богатырь. Посланник тьмы» (2,2 млрд), «Т-34» (2,2 млрд), «Движение вверх» (2,9 млрд) и «Холоп» (3,1 млрд).

В основе сюжета «По щучьему велению» – классическая сказка про Емелю (Никита Кологривый), который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку — три желания. Первые два он пустил на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, ему придется действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.

В картине также сыграли Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров и Агриппина Стеклова. Кота Баюна озвучивает Сергей Бурунов.
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