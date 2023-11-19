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«Пациент №1» Резо Гигинеишвили получил награду на кинофестивале в Таллине

19 ноября
2023 год

Новости кино >>
19 ноября 2023
Фильм «Пациент №1» Резо Гигинеишвили получил приз на фестивале «Темные ночи» в Таллине (PÖFF). Ленту наградили за лучшую работу художника-постановщика Григория Пушкина с формулировкой «За убедительное воссоздание атмосферы Советского Союза 1980-х», уточняется на сайте смотра.

«Пациент №1» Резо Гигинеишвили получил награду на кинофестивале в Таллине
фото: кадр из фильма «Пациент №1»

Это уже третья награда картины: ранее «Пациента №1» отметили за лучшую режиссуру на кинофестивале в Котбусе, кроме того, фильм был удостоен приза Фонда Вернера Херцога.

Картина рассказывает о последних днях генерального секретаря ЦК КПСС, который лежит в правительственной клинике, но крепко держит власть. И это удобно как для элит, так и для секретных служб — пока «тело» живо, различные группы набирают свои политические очки. Генеральный секретарь «приговорен к пожизненному заключению». Молодая медсестра Саша, которая за ним ухаживает, несет тяжелый груз ответственности за жизнь высшего должностного лица страны. Тем временем старик ведет войну в Афганистане, у него есть ядерная кнопка и он может унести с собой в могилу весь мир.
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