Сопротивление бесполезно: новый трейлер шкодливого аниме «Время пыток, принцесса»

Комедийный фэнтези-сериал «Время пыток, принцесса»
, анонсированный в июне
, студия PINE JAM
(«Кубо не прощает меня моба
», «Геймеры
») покажет в первый новогодний месяц, а пока — время для свежего трейлера.
Плененная Адской ордой человеческая принцесса-воительница и её говорящий священный меч Экскалибур оказались во вражеском застенке. В соответствии с мирным договором, обычные методы пыток военнопленных запрещены, но кому, как не Королю Демонов, знать: человек слаб, и самое изощренное испытание для него — праздность и чревоугодие. Он направляет в темницу великую инквизиторшу Торчер Тортуру для допроса с пристрастием. Принцессу ждут серийные мучения с применением горячих тостов, вкуснейшего рамена, веселых видеоигр и милых пушистых зверьков. Сможет ли благородная особа выдержать безжалостные издевательства и сохранить секреты королевства?
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Трудовая терапия в аниме «Сделай сама!» от студии PINE JAM
К актерскому составу
присоединится Тэссё Гэнда
(Таканори Дзингудзи из «Мартовского льва
», Алан Кофунэ из «Летнего времени
»). Он вдохнет жизнь в голос Повелителя Демонов Мао. В комментариях к сериалу сэйю предлагает «Погрузиться в этот мир по уши, без остатка. Это смешно! Это уморительно!
».
Помимо проморолика, создатели аниме предлагают полюбоваться новым красочным постером
, на котором изображены ведущие персонажи, включая Принцессу, Экскалибур, Мао и Торчер Тортуру.
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