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Сопротивление бесполезно: новый трейлер шкодливого аниме «Время пыток, принцесса»

2 ноября
2023 год

Новости кино >>
2 ноября 2023
Комедийный фэнтези-сериал «Время пыток, принцесса», анонсированный в июне, студия PINE JAMКубо не прощает меня моба», «Геймеры») покажет в первый новогодний месяц, а пока — время для свежего трейлера.


Плененная Адской ордой человеческая принцесса-воительница и её говорящий священный меч Экскалибур оказались во вражеском застенке. В соответствии с мирным договором, обычные методы пыток военнопленных запрещены, но кому, как не Королю Демонов, знать: человек слаб, и самое изощренное испытание для него — праздность и чревоугодие. Он направляет в темницу великую инквизиторшу Торчер Тортуру для допроса с пристрастием. Принцессу ждут серийные мучения с применением горячих тостов, вкуснейшего рамена, веселых видеоигр и милых пушистых зверьков. Сможет ли благородная особа выдержать безжалостные издевательства и сохранить секреты королевства?

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К актерскому составу присоединится Тэссё Гэнда (Таканори Дзингудзи из «Мартовского льва», Алан Кофунэ из «Летнего времени»). Он вдохнет жизнь в голос Повелителя Демонов Мао. В комментариях к сериалу сэйю предлагает «Погрузиться в этот мир по уши, без остатка. Это смешно! Это уморительно!».

Сопротивление бесполезно: новый трейлер шкодливого аниме «Время пыток, принцесса»

Помимо проморолика, создатели аниме предлагают полюбоваться новым красочным постером, на котором изображены ведущие персонажи, включая Принцессу, Экскалибур, Мао и Торчер Тортуру.


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Сопротивление бесполезно: новый трейлер шкодливого аниме «Время пыток, принцесса» фотографии
Сопротивление бесполезно: новый трейлер шкодливого аниме «Время пыток, принцесса» фотографии
Сопротивление бесполезно: новый трейлер шкодливого аниме «Время пыток, принцесса» фотографии
Сопротивление бесполезно: новый трейлер шкодливого аниме «Время пыток, принцесса» фотографии
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