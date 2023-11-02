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Гоша Куценко вернется в бригаду «Скорой помощи»

2 ноября
2023 год

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2 ноября 2023

Премьера шестого сезона сериала «Скорая помощь» состоится 7 ноября в эфире НТВ, сообщает пресс-служба телеканала. В новых сериях медицинской мелодрамы врачи и фельдшеры скорой помощи продолжат спасать жизни и помогать людям. Главную роль врача Константина Кулыгина бессменно исполняет Гоша Куценко. Также в проекте задействованы Екатерина Волкова, Александр Тютин, Марина Доможирова, Петр Баранчеев, Степан Куликов, Светлана Брюханова и другие.

Гоша Куценко вернется в бригаду «Скорой помощи»
фото: пресс-служба НТВ

В этом сезоне врачи и фельдшеры «Скорой помощи» ворвутся в квартиру, полную «наркоманов-зомби», спасут парня от кровной мести, сами оказавшись из-за этого под обстрелом, столкнутся с редкой формой кори у ребенка и мамой-антипрививочницей, окажут первую помощь женщине с ожогами в «интересных местах», созданных специально для «красивых докторов», а также будут взламывать машину, за рулем которой сидит отключившийся водитель, а рядом – агрессивный пес.

«В шестом сезоне драмы в жизни моего героя будет практически столько же, сколько было и в пятом, но немного другого характера. Мы приготовили много интересных сюжетных поворотов: например, будет неожиданный ход, который развернет моего персонажа еще раз вокруг своей оси. Сезон получился детективный: так, Косте Кулыгину предстоит кое-что расследовать, но что именно зрители узнают, посмотрев новые серии», - рассказывает Гоша Куценко.

Режиссер-постановщик сериала «Скорая помощь» Богдан Дробязко обещает, что шестой сезон будет такой же бодрый, драматичный и смешной, как и предыдущие пять.

«Это будет старая-добрая «Скорая помощь», которую любят зрители. Проект однозначно играет значительную роль в популяризации медицинских профессий и привлечении внимания к работе медицинских специалистов. В социальных сетях мне пишут десятки подростков и молодых людей, которые либо хотят пойти учиться в медицинский институт, либо уже поступили благодаря нашему сериалу», – уточняет режиссер.

Гоша Куценко вернется в бригаду «Скорой помощи»
фото: пресс-служба НТВ

Шестой сезон будет посвящен бессменному продюсеру и одному из авторов идеи сериала «Скорая помощь» Михаилу Хлебородову, которого не стало в этом году.

«Новый сезон будет посвящен Мише Хлебородову, моему старинному другу, с которым мы были знакомы почти 30 лет. Он очень хорошо знал мировой кинематограф, снимал меня как режиссер во многих своих картинах и всегда вселял уверенность в непростые моменты моей жизни. Он многое мне дал. Идея сериала «Скорая помощь» принадлежит ему и Рауфу Атамалибекову. И я благодарю Мишу, что пригласил меня сниматься в этом проекте, ведь до него я не участвовал в крупных телевизионных проектах, а в основном был задействован в кино. «Скорая помощь» – мой первый масштабный сериал на федеральном канале»,– вспоминает Гоша Куценко.

Напомним, премьера первого сезона сериала «Скорая помощь» в эфире НТВ состоялась осенью 2018 года. За это время в съемках была задействована половина медицинских учреждений Москвы и Московской области, медицинская помощь оказана более 250 раз. В каждом сезоне в съемках участвует 4-6 машин скорой помощи, а у каждого героя по два летних и два зимних комплектов формы медработника. При написании сценария помогает врач скорой помощи, а во время съемок – врач-реаниматолог. По признаниям самих актеров, самая большая сложность для них – произношение медицинских терминов и лекарственных препаратов.
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Гоша Куценко вернется в бригаду «Скорой помощи» фотографии
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