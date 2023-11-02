ИРИ объявил о старте конкурса на создание молодежного контента

анонс

Премьера шестого сезона популярного медицинского сериала состоится 7 ноября на НТВ

Гоша Куценко вернется в бригаду «Скорой помощи»

Марк Эйдельштейн променяет ракетостроение на дом в песках

1 ноября

В рамках фестиваля экранизаций «Читка 2.0» проведут питчинг издательств

Смотр состоится в Москве с 25 по 26 ноября