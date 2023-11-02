ИРИ объявил о старте конкурса на создание молодежного контента

Институт развития интернета начал прием заявок на участие в конкурсе на создание молодежного контента в 2024 году. От участников ждут проекты на темы, актуальные для аудитории от 14 до 35 лет, по 4 направлениям: видеоконтент, блогосфера, мультиформатный контент, программные продукты (игры и ПО). Заявки принимают до 1 декабря, до 18:00 по московскому времени, уточняет пресс-служба ИРИ. Бюджет конкурса составит 3 млрд рублей.
фото: ИРИ
В этом году участников конкурса ждут несколько нововведений. Так, для контента в блогосфере вводится показатель социальной вовлеченности: процентное соотношение суммы реакций пользователей к числу просмотров.
«Мы постоянно совершенствуем систему отбора заявок и условия реализации, потому что нам важно, дойдет ли поддержанный проект до аудитории. На этот раз мы вводим показатель социальной вовлеченности для проектов в блогосфере. Он выражается в процентном соотношении суммы реакций пользователей к числу просмотров. Для каждой площадки он будет свой, например, для VK на 1 млн просмотров должно быть минимум 3 тыс. реакций. Это поможет нам убедиться, что проект живой, вызывает у зрителей эмоции, реакцию, желание обсудить увиденное» , – рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
Проекты по направлению «Блогосфера» должны размещаться в пабликах (каналах) с аудиторией от 15 тысяч пользователей, а также могут реализовываться совместно с блогерами, у которых более 8 тыс. подписчиков. Также одно из нововведений касается создания сериалов. Так, на конкурс не будут приниматься полнометражные проекты, переработанные в сериал (в том числе путем досъемки).
Эксперты в первую очередь оценят идеи допущенных до конкурса проектов – их актуальность, соответствие тематическим линиям отбора и художественную ценность. Также примут во внимание бюджет на производство и продвижение проектов, набравших минимальный проходной балл. Финалисты представят свои проекты на очной защите перед экспертами Конкурсного комитета ИРИ, куда входят руководители медиакомпаний и представители государственных органов. Победителей утвердит Наблюдательный совет. Итоги подведут не позднее апреля 2024 года.
Подать заявку можно через личный кабинет на сайте ИРИ. Участникам также доступен акселератор – бесплатный онлайн-курс, который поможет разобраться с документацией и процессом подачи.
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