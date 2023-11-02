Юрий Стоянов и Ирина Розанова станут «Самозанятыми»

Сериал рассказывает об обычной семье, члены которой не боятся менять свою жизнь и впускать в нее новые приключения.
По сюжету — успешный и заслуженный инженер детских игровых автоматов Олег (Юрий Стоянов) внезапно остается без работы: его сокращают. Рушится весь привычный уклад жизни семейства Лужиных. Олегу кажется, что в его возрасте найти приличную работу уже невозможно. Однако любящая жена Лена (Ирина Розанова), как всегда, убеждает Олега, что все еще впереди. Супруги решают вместе бороться за будущее и берутся за любую работу. Они тестируют на себе самые неожиданные профессии и запускают разнообразные бизнесы: открывают кулинарную фирму, массажный салон, сдают комнату внаем, выгуливают чужих собак и много чего еще.
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