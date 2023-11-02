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Юрий Стоянов и Ирина Розанова станут «Самозанятыми»

2 ноября
2023 год

Новости кино >>
2 ноября 2023

В Москве стартовали съемки многосерийного комедийного сериала «Самозанятые», сообщает пресс-служба телеканала «Россия», где состоится премьера проекта. Главные роли играют Юрий Стоянов, Ирина Розанова, а компанию им составляют Ян Цапник, Александр Стефанцов, Олег Фарафонов, Анна Антонова, Вера Гасаранова, Наталья Гриншпун, Елизавета Мартинес-Карденас и другие.

Юрий Стоянов и Ирина Розанова станут «Самозанятыми»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Сериал рассказывает об обычной семье, члены которой не боятся менять свою жизнь и впускать в нее новые приключения.

По сюжету — успешный и заслуженный инженер детских игровых автоматов Олег (Юрий Стоянов) внезапно остается без работы: его сокращают. Рушится весь привычный уклад жизни семейства Лужиных. Олегу кажется, что в его возрасте найти приличную работу уже невозможно. Однако любящая жена Лена (Ирина Розанова), как всегда, убеждает Олега, что все еще впереди. Супруги решают вместе бороться за будущее и берутся за любую работу. Они тестируют на себе самые неожиданные профессии и запускают разнообразные бизнесы: открывают кулинарную фирму, массажный салон, сдают комнату внаем, выгуливают чужих собак и много чего еще.

Производством комедии занимается «М-Продакшн Медиа». Режиссером-постановщиком выступает Кирилл Васильев, а сценаристами значатся Шабан Муслимов и Андрей Галанов.
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Юрий Стоянов и Ирина Розанова станут «Самозанятыми» фотографии
Юрий Стоянов и Ирина Розанова станут «Самозанятыми» фотографии
Юрий Стоянов и Ирина Розанова станут «Самозанятыми» фотографии
Юрий Стоянов и Ирина Розанова станут «Самозанятыми» фотографии
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