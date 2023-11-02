Юрий Стоянов и Ирина Розанова станут «Самозанятыми»

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Интервью

Светлана Камынина: «Я долго искала занятие по душе»

Актриса – о фильме «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя», гангстерских комедиях, Шекспире, Челябинске и коучинге, который успешно совмещает с основной профессией