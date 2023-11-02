Карина Разумовская разбирается в тайнах таежного поселка в мелодраме «Здесь все свои»

По сюжету — в дальневосточном поселке Черновка, окруженном тайгой и болотами, происходит чрезвычайное происшествие: сгорает лесопилка, а утром там находят обгоревшее до неузнаваемости тело. Из райцентра приезжает молодой следователь Евгения Ракитина (Карина Разумовская). Местные власти и сами жители поселка всячески пытаются замять дело, списав все на несчастный случай, но профессиональное чутье подсказывает Евгении, что здесь что-то нечисто. И чем глубже героиня погружается в это дело, тем больше понимает: люди здесь повязаны между собой не только родственными узами. Сопоставив показания свидетелей, она делает вывод, что разгадку тайны ей придется искать в прошлом.
«Наш мелодраматический детектив – это притча о том, что ничего не бывает просто так. Все мы в ответе за каждый наш поступок. Эта история близка каждому, кто работает над этим проектом, и очень нас вдохновляет. Мы постарались создать мистическую сказку с собственным миром, в котором свои нравы и законы. Съемки проходили в очень интересных, особенных местах. Да и актеры собрались мои любимые», — говорит режиссер.
Часть съемок проходила в природных заповедниках Ленинградской области и на Озерном болоте в условиях, близких к экстремальным. Группа выстроила на болотах специальные страховочные коробы на сваях и проложила настил для безопасного прохода к месту съемок. Ради сохранности и безопасности оборудования камеры, реквизит и декорации каждый день привозили и увозили, причем технику приходилось нести на руках через трясину. Сцены, где герои тонут в холодном болоте, снимались без участия дублеров. После погружения в воду актеры отогревались в передвижной бане.
«Находиться в не самых комфортных условиях работы — вполне привычно для артиста. Мне приходилось и в болоте тонуть, и быть искусанной мошкарой, и бродить по лесам под дождем. Все это часть профессии. Но особого риска не было – трюки были не самые сложные. Ну, разве что наглоталась болотной воды, пока тонула. Спасибо группе и партнерам за поддержку и заботу», — рассказывает Карина Разумовская.
Непросто дались всей группе и съемки любовной сцены главных героев в лесу. За день до работы над этим эпизодом прошел сильный снегопад, а по сюжету должен был быть август. До приезда съемочной группы продюсеру картины пришлось в одиночку расчищать площадку, а во время съемок актерам давали пить холодную воду, чтобы не шел пар изо рта.
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