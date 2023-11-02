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Доминируй и помогай: Никита Ефремов и Евгения Громова в тизер-трейлере сериала «Госпожа»

2 ноября
2023 год

Новости кино >>
2 ноября 2023
Онлайн-кинотеатр Иви показал тизер-трейлер драмеди «Госпожа» режиссёра Юлии ТрофимовойСтрана Саша»).


Тихоня становится госпожой. Чтобы выплатить коллекторам долги матери, назанимавшей огромную сумму, сексуально и морально скованная соцработница Маруся вынуждена стать доминатрикс в специфическом борделе. Это неожиданно помогает ей начать господствовать не только в постели, но и в жизни. «Госпожа» — драмеди с элементами мелодрамы и эротики. Вместе с легким и провокационным сюжетом сериала открывается глубокая и мощная история освобождения личности от подавленных эмоций, запретов и травм прошлого.

Доминируй и помогай: Никита Ефремов и Евгения Громова в тизер-трейлере сериала «Госпожа»

В сериале снялись Никита Ефремов, Евгения Громова, Дмитрий Лысенков, Павел Ворожцов, Ольга Тумайкина, Сабина Ахмедова, Мария Голубкина, Алексей Розин, Дмитрий Журавлев, Елена Николаева, Даня Киселев, Татьяна Струженкова и другие.

Премьера «Госпожи» состоится на Иви в этом году.
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Доминируй и помогай: Никита Ефремов и Евгения Громова в тизер-трейлере сериала «Госпожа» фотографии
Доминируй и помогай: Никита Ефремов и Евгения Громова в тизер-трейлере сериала «Госпожа» фотографии
Доминируй и помогай: Никита Ефремов и Евгения Громова в тизер-трейлере сериала «Госпожа» фотографии
Доминируй и помогай: Никита Ефремов и Евгения Громова в тизер-трейлере сериала «Госпожа» фотографии
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