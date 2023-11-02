Доминируй и помогай: Никита Ефремов и Евгения Громова в тизер-трейлере сериала «Госпожа»

Онлайн-кинотеатр Иви показал тизер-трейлер драмеди «Госпожа
» режиссёра Юлии Трофимовой
(«Страна Саша
»).
Тихоня становится госпожой. Чтобы выплатить коллекторам долги матери, назанимавшей огромную сумму, сексуально и морально скованная соцработница Маруся вынуждена стать доминатрикс в специфическом борделе. Это неожиданно помогает ей начать господствовать не только в постели, но и в жизни. «Госпожа» — драмеди с элементами мелодрамы и эротики. Вместе с легким и провокационным сюжетом сериала открывается глубокая и мощная история освобождения личности от подавленных эмоций, запретов и травм прошлого.
В сериале снялись Никита Ефремов
, Евгения Громова
, Дмитрий Лысенков
, Павел Ворожцов
, Ольга Тумайкина
, Сабина Ахмедова
, Мария Голубкина
, Алексей Розин
, Дмитрий Журавлев
, Елена Николаева
, Даня Киселев
, Татьяна Струженкова
и другие.
Премьера «Госпожи
» состоится на Иви в этом году.
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