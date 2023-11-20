Исполнилось 50 лет звезде «Снов» и «Охоты на Золушку» Амалии Мордвиновой

Сегодня, 20 ноября, исполнилось 50 лет популярной российской актрисе Амалии Мордвиновой
, запомнившейся по ролям в фильме «Сны
» и сериале «Охота на Золушку
».
Людмила Руслановна Парыгина
родилась 20 ноября 1973 года в Южно-Сахалинске Сахалинской области. В 1995-м окончила театральное училище имени Щукина, выпускница курса Аллы Александровны Казанской
. С 1995-го по 1998-й работала в «Ленкоме
», где сыграла роль Анны Болейн в спектакле «Королевские игры». Позднее перешла в Московский театр имени Маяковского
. Играла в спектаклях «Русской антрепризы» Михаила Козакова
, ЦДР
и «Другого театра
». Выступала под сценическим псевдонимом Амалия&Амалия
, в титрах также числится как Гольданская
.
В кино дебютировала в 1993-м, сыграв певицу в «Дороге в рай
» Виталия Москаленко
и главную роль в «Снах» Карена Шахназарова
. Спустя два года появилась в образе Геллы в экранизации «Роковых яиц
» Михаила Булгакова, поставленной Сергеем Ломкиным
. В 1997-м запомнилась в качестве доктора Розы Львовны в «Воре
» Павла Чухрая
. Создала запоминающиеся образы в сериалах «Самозванцы
» и «Охота на Золушку». Снималась у Егора Кончаловского
(«Затворник
»), Наны Джорджадзе
(«Лето, или 27 украденных поцелуев
»), Александра Митты
(«Лебединый рай
»), Дмитрия Дьяченко
(«День радио
»), Ольги Субботиной
(«Фотограф
») и Виктора Гинзбурга
(«Generation "П"
»). Подарила свой голос персонажам «Чемоданов Тульса Люпера
» Питера Гринуэя
. Всего на счету актрисы около 40 ролей в кино и на телевидении.
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Мастер и синематографъ
Лауреатка Государственной премии России и премии «Хрустальная Турандот». Не снималась с конца нулевых. С 2016-го живет в США и занимается поэзией. В 2024-м выйдет сериал «Гид и большие соблазны
», где Амалия впервые за долгие годы появится на экране.
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