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Исполнилось 50 лет звезде «Снов» и «Охоты на Золушку» Амалии Мордвиновой

20 ноября
2023 год

Новости кино >>
20 ноября 2023
Сегодня, 20 ноября, исполнилось 50 лет популярной российской актрисе Амалии Мордвиновой, запомнившейся по ролям в фильме «Сны» и сериале «Охота на Золушку».

Исполнилось 50 лет звезде «Снов» и «Охоты на Золушку» Амалии Мордвиновой
фото: starhit.ru

Людмила Руслановна Парыгина родилась 20 ноября 1973 года в Южно-Сахалинске Сахалинской области. В 1995-м окончила театральное училище имени Щукина, выпускница курса Аллы Александровны Казанской. С 1995-го по 1998-й работала в «Ленкоме», где сыграла роль Анны Болейн в спектакле «Королевские игры». Позднее перешла в Московский театр имени Маяковского. Играла в спектаклях «Русской антрепризы» Михаила Козакова, ЦДР и «Другого театра». Выступала под сценическим псевдонимом Амалия&Амалия, в титрах также числится как Гольданская.

В кино дебютировала в 1993-м, сыграв певицу в «Дороге в рай» Виталия Москаленко и главную роль в «Снах» Карена Шахназарова. Спустя два года появилась в образе Геллы в экранизации «Роковых яиц» Михаила Булгакова, поставленной Сергеем Ломкиным. В 1997-м запомнилась в качестве доктора Розы Львовны в «Воре» Павла Чухрая. Создала запоминающиеся образы в сериалах «Самозванцы» и «Охота на Золушку». Снималась у Егора КончаловскогоЗатворник»), Наны ДжорджадзеЛето, или 27 украденных поцелуев»), Александра МиттыЛебединый рай»), Дмитрия ДьяченкоДень радио»), Ольги СубботинойФотограф») и Виктора ГинзбургаGeneration "П"»). Подарила свой голос персонажам «Чемоданов Тульса Люпера» Питера Гринуэя. Всего на счету актрисы около 40 ролей в кино и на телевидении.

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Лауреатка Государственной премии России и премии «Хрустальная Турандот». Не снималась с конца нулевых. С 2016-го живет в США и занимается поэзией. В 2024-м выйдет сериал «Гид и большие соблазны», где Амалия впервые за долгие годы появится на экране.
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