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На фестивале «Читка 2.0» пройдут лекции Жоры Крыжовникова, Ситоры Алиевой и Ивана И. Твердовского

20 ноября
2023 год

Новости кино >>
20 ноября 2023
В рамках фестиваля «Читка 2.0» 25 и 26 ноября в Старт Хабе на «Красном Октябре» при поддержке Министерства культуры РФ пройдет курс семинаров по созданию короткометражных фильмов. Согласно пресс-службе смотра, о том, как снять свою короткометражку и как продвигать ее, расскажут режиссеры, сценаристы, продюсеры и редакторы.

Среди спикеров заявлен режиссер Жора Крыжовников — его лекцию можно посетить 25 ноября в 16.00. Как воплотить идею в сценарий, расскажет сценарист Андрей Золотарев в тот же день в 12.00. Как искать книгу для экранизации и написать книгу, которую захотят экранизировать, поведает в 13.00 сценарист, редактор и куратор киношколы «Студия 24» Анна Ефимова.

На фестивале «Читка 2.0» пройдут лекции Жоры Крыжовникова, Ситоры Алиевой и Ивана И. Твердовского
фото: пресс-служба фестиваля

26 ноября в 12.00 пройдет семинар режиссера и сценариста Ивана И. Твердовского. В этот же день главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов расскажет о том, как продвигать свой короткий метр, а киновед и продюсер Ситора Алиева сосредоточит внимание на индустриальной роли фестивалей кино для продвижения фильма.

Семинары доступны для посещения студентами профильных вузов по предварительной аккредитации на сайте фестиваля. Также по своей аккредитации студенты смогут посетить круглые столы и дискуссии, которые пройдут в рамках деловой программы фестиваля.
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