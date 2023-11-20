Полина Гухман и Кирилл Жандаров узнали об опасном онлайн-приложении в трейлере «Цифрового кода»

Опубликован первый трейлер подростковой драмы «Цифровой код», чья премьера состоится в онлайн-кинотеатре PREMIER 23 ноября.
Это детективный сериал о борьбе сотрудников правоохранительных органов с таинственной криминальной организацией нового типа, создавшей онлайн-приложение, которое, словно вирус, молниеносно распространяется в сети среди детей и подростков, постепенно охватывая всю страну. Любой открывший приложение и согласившись на его условия, становится участником игры, в которой за преступления, включая жестокие убийства, выплачивается денежное вознаграждение. Жертву назначает руководитель организации, неуловимая Девушка в Красном. Из убийств в онлайн режиме транслируется шоу, которое привлекает все больше участников и сторонних наблюдателей. Эпицентром преступной сети становится маленький город Октябрьский, лучшие следователи системы МВД всей страны объединяют свои усилия, чтобы противостоять злу. Один из них, Денис Жданов, понимает, что в опасную игру втянут его собственный сын.
«Нашей команде пришлось прикоснуться к самому жестокому виду преступлений на сегодняшний день. Но мы поставили для себя четкую задачу максимально открыто рассказать историю, узнав все детали и акценты ее героев, чтобы предупредить наших подростков. Сериал "Цифровой код" о детях, попавших в сети зла, и о следователях, для которых долг и честь — не пустой звук», — рассказал режиссер Александр Люман.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
В сериале была задействована Ассоциация каскадеров России во главе с постановщиком трюков Никитой Люшненко. Но многие сцены актерам приходилось выполнять без помощи каскадеров, поэтому на съемочной площадке постоянно дежурил автомобиль скорой помощи. В одной из таких сцен пострадала Карина Мишулина. По словам актрисы, ее «персонаж, инспектор ПДН, попадает в ситуацию, когда ее, вместе с детьми из интерната закрывают в подземном погребе, который постепенно начинает заполняться водой. Цифровой код делает из этого шоу, транслируя, как дети начинают захлебываться. Мы со следователем находим способ спасти детей, но сами остаемся в ловушке. Эту сцену снимали в специальной декорации, которую топили в бассейне. Я не умею плавать, в какой-то момент вся декорация уходит под воду, а я вместе с оператором остаюсь в замкнутом пространстве и чувствую, как мои ноги не достают до дна и практически ухожу под воду».
«Какая мораль у нашего сериала? Не заходи в неизвестное приложение, если не знаешь кто его прислал. Не открывай ссылки с неизвестных ip-адресов, не вступай в разговоры по телефону с неизвестными людьми. Киберпреступники ждут таких как ты, им нужны твои деньги, твоя жизнь, а возможно и твоя душа», — говорит продюсер Михаил Додзин.
Консультативную помощь сценаристам оказывали Пресс-центр МВД России и Следственный департамент МВД России. «Цифровой код», созданный при поддержке Института развития интернета, пополнит линейку эксклюзивных проектов PREMIER.
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