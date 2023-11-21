Меланхолия и анемоны: первый тизер «Сада воспоминаний» Наоко Ямады — постановщицы «Формы голоса»

Студия Science SARU
(«Человек-дьявол: Плакса
», «Ину-о
») показала первый тизер оригинальной короткометражки «Сад воспоминаний
» (смотрите ниже с русскими субтитрами). Это 18-минутная работа Наоко Ямады
(«Форма голоса
», «Кэйон!
»), показанная в 2022-м на Международном фестивале в Анси
и мероприятии Scotland Loves Anime
. Премьера в Японии планировалась в этом году, но перенесена
на 2024-й.
Это история о чувствах, возникающих после утраты близкого человека, показанная с трех разных точек зрения: покинутой возлюбленной, юноши, которого уже нет в этом мире, и их общей подруги детства. Акварельная зарисовка посвящена размеренной и понятной повседневности, помогающей справляться с тревогой и стрессом, воспоминаниям и анемонам, олицетворяющим как грусть по ушедшей любви, так и начало чего-то нового.
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«Руки прочь от кинокружка!» — вдохновляющее аниме от студии Science SARU
Наоко Ямада выступила сценаристкой и постановщицей, мангака Эцуко Мидзусава
разработала оригинальные эскизы персонажей, Moaang
(«Магическая битва
», «Созданный в Бездне
») адаптировал их для анимации, а японская певица Lovely Summer-chan
написала музыку.
«Сад» — вторая совместная работа
Ямады с Science SARU Масааки Юасы
(«Руки прочь от кинокружка!
», «Сказ о четырех с половиной татами
»). Останавливаться они не намерены: в работе уже полнометражное аниме «Твой цвет
» (подробнее — тут
).
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