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Меланхолия и анемоны: первый тизер «Сада воспоминаний» Наоко Ямады — постановщицы «Формы голоса»

21 ноября
2023 год

Новости кино >>
21 ноября 2023

Студия Science SARUЧеловек-дьявол: Плакса», «Ину-о») показала первый тизер оригинальной короткометражки «Сад воспоминаний» (смотрите ниже с русскими субтитрами). Это 18-минутная работа Наоко ЯмадыФорма голоса», «Кэйон!»), показанная в 2022-м на Международном фестивале в Анси и мероприятии Scotland Loves Anime. Премьера в Японии планировалась в этом году, но перенесена на 2024-й.


Это история о чувствах, возникающих после утраты близкого человека, показанная с трех разных точек зрения: покинутой возлюбленной, юноши, которого уже нет в этом мире, и их общей подруги детства. Акварельная зарисовка посвящена размеренной и понятной повседневности, помогающей справляться с тревогой и стрессом, воспоминаниям и анемонам, олицетворяющим как грусть по ушедшей любви, так и начало чего-то нового.

Читать «Руки прочь от кинокружка!» — вдохновляющее аниме от студии Science SARU
Наоко Ямада выступила сценаристкой и постановщицей, мангака Эцуко Мидзусава разработала оригинальные эскизы персонажей, MoaangМагическая битва», «Созданный в Бездне») адаптировал их для анимации, а японская певица Lovely Summer-chan написала музыку.

Меланхолия и анемоны: первый тизер «Сада воспоминаний» Наоко Ямады — постановщицы «Формы голоса»

«Сад» — вторая совместная работа Ямады с Science SARU Масааки ЮасыРуки прочь от кинокружка!», «Сказ о четырех с половиной татами»). Останавливаться они не намерены: в работе уже полнометражное аниме «Твой цвет» (подробнее — тут).

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Меланхолия и анемоны: первый тизер «Сада воспоминаний» Наоко Ямады — постановщицы «Формы голоса» фотографии
Меланхолия и анемоны: первый тизер «Сада воспоминаний» Наоко Ямады — постановщицы «Формы голоса» фотографии
Меланхолия и анемоны: первый тизер «Сада воспоминаний» Наоко Ямады — постановщицы «Формы голоса» фотографии
Меланхолия и анемоны: первый тизер «Сада воспоминаний» Наоко Ямады — постановщицы «Формы голоса» фотографии
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