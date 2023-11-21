Светлана Иванова проведет четвертый «Тест на беременность» на Первом канале

Постановщик считает, что «снимать новый сезон такого хита – не только волнительно для режиссера, но еще и всегда очень ответственно. В центре вселенной сериала – место, где рождаются дети, а рождение ребенка, мне кажется, это одно из главных событий в жизни, поэтому зрителей так привлекает этот проект. Одним из главных козырей сериала является и главная героиня в исполнении Светланы Ивановой, а также другие персонажи и актеры, их играющие. Надеюсь, что я справился со своей задачей, и четвертый сезон удивит зрителей новыми и яркими драматическими персонажами, сюжетными ходами и довольно неожиданным финалом сезона».
Вместе с «Тестом на беременность» зрители прожили девять лет, герои изменились – повзрослели, прошли сложные жизненные перипетии. В личной жизни Наталья Бахметьева пережила множество разочарований и непростых отношений с мужчинами, вплоть до предательства. Новый сезон станет решающим в истории главной героини и ответит на главный вопрос всей истории: можно ли найти гармонию между служением любимому делу и любовью, не потеряв при этом последний шанс на счастье.
По словам Светланы Ивановой, «это одна из самых моих любимых ролей. Мы с Наташей Бахметьевой ровесницы, вместе взрослели, вместе искали себя, вместе сталкивались с трудностями, вместе грустили, вместе радовались. Она проходит очень интересный путь за эти четыре сезона, учится быть счастливой несмотря ни на что. Это очень актуальная и узнаваемая история для нашего поколения. В свое время, когда вышел первый сезон, она здорово повернула мою карьеру в новую сторону. Роль написана фантастически, она дала мне возможность раскрыться с новой, для меня самой и для зрителя, стороны. Я невероятно благодарна всем создателям этой истории, продюсерам, сценаристам, режиссёрам, которые вместе со мной проходили этот сложный и интересный путь, всем моим партнёрам… И конечно для меня эта роль еще и посвящение врачам, всем тем, кто делает эту работу каждый день по-настоящему. Очень радостно, что проект так полюбился зрителям, что история от сезона к сезону не теряла актуальности и развивалась».
По сюжету после аварии в третьем сезоне Валентин, новый возлюбленный Натальи, выживает, но ему грозит ампутация. Бахметьева искренне любит Валентина и мечтает о семье с ним, но между ними постоянно встает не только их прошлое, но и размолвки в настоящем. Тем временем бывший главврач центра Нина Артамонова (Кристина Орбакайте) потеряла свою должность и теперь может устроиться в больницу только рядовым врачом. Но работать придется в партнерстве с Бахметьевой, с которой у нее был серьезный конфликт. Наталья каждый день совершает свой маленький подвиг на работе, но дома замечает, что сын Миша начал от нее отдаляться. Бахметьева решает, что пришло время навсегда пересмотреть свои приоритеты.
фото: пресс-служба Первого канала
«Я очень люблю свою героиню и наш фильм, знаю, как любят его зрители. Думаю, что его любят в первую очередь за то, что он дарит надежду… Я получаю огромное количество сообщений с рассказами о том, как наш фильм помог женщинам пережить самые непростые события в жизни, справиться и найти в себе силы двигаться дальше. Значит, мы делаем что-то важное и нужное. Главное, чему учит меня эта роль уже не первый год — это вера в то, что чудеса случаются. Что никогда нельзя опускать руки, что жизнь — чудо само по себе», — говорит Иванова.
«Моя героиня, Нина Артамонова, в четвертом сезоне «Теста на беременность» появляется немного в другом образе. Она уже не занимает такой высокий пост, ее жизнь очень изменилась. Нина пытается начать все с чистого листа, но встречается с проблемами и в личной жизни, и в профессиональной среде. Тем не менее Артамонова решается вернуться в родную клинику, даже на позицию рядового врача. Судьба приводит ее к одному операционному столу, бок о бок с Натальей Бахметьевой. Ввиду ее категоричного и принципиального характера Нине многое дается нелегко. Однако она старается наладить отношения с коллегами и с Натальей, переживая личные потрясения и неудачи», — поведала о своей героине Орбакайте.
Оператором четвертого сезона выступил Шандор Беркеши, а над сценарием работала Евгения Кузева. Производством сериала занимались компания «Всемирные русские студии» и KION.
Для Кристины Орбакайте «было огромное удовольствие сниматься в двух сезонах. Актерский состав моих партнеров – гениальный. Как актриса я не испытывала проблем как у моей героини. Съемочный процесс — это всегда сближение актеров и съемочной группы, и в данном случае, и в третьем и четвертом сезонах у нас были прекрасные группы. В третьем сезоне режиссером был Михаил Вайнберг, а в четвертом сезоне Николай Хомерики. Они разные люди, но при этом чуткие к актерам режиссеры. Ведь актеры играют не выдуманных персонажей, а людей, которые существуют. Это врачи, спасающие жизни, и каждая история реальна. Тем более что герои сериала спасают матерей и их новорожденные в этот мир жизни. Конечно, это очень сближает героев со зрителями».
«Тест на беременность» стартовал в 2014 году. Перед съемками каждого из сезонов авторы вместе с актерами погружались в полноценную медицинскую практику для того, чтобы максимально правдиво показать процессы операций и родов – их в сериале большое количество. Актеры шутят, что благодаря сериалу они умеют идеально держать скальпель и знают тонкости проведения операций. Съемки проходили в настоящих больницах: в первых сезонах это Мариинская больница в Петербурге, в последующих – современный госпиталь. Все оборудование, которое зрители видят в кадре, – настоящее. Второй сезон вышел в 2019-м, а в 2022-м — третий. Актеры отмечают, что они получают немало благодарностей не только за свои роли, но и за неочевидную помощь в трудных семейных ситуациях и даже подсказки в выборе профессии, а статистика показывает, что сериал интересен и женской, и мужской аудитории.
фото: пресс-служба Первого канала
«С оператором Шандором Беркеши мы в процессе работы принимали роды и разбирались, как делать кесарево сечение. Это будет не только драматическая история о женских судьбах, но и захватывающее погружение в медицинскую тематику: все мы уделяли большое внимание работе над деталями, создавая масштабную картину о деятельности перинатального центра. Наша цель – показать зрителю философскую картину, выносящую на суд зрителей вопросы жизни и смерти, профессионального и личного, сочетания карьеры и личной жизни... Я сам рос в медицинском кабинете, моя мама — врач-педиатр. Она иногда брала меня с собой на работу, когда не с кем было оставить. Но сам я не врач — нам очень помогали консультанты. И, конечно, актеры, которые снимались в четвертом сезоне, иногда знали больше, чем я. И страха снимать о деторождении не было, потому что я сам многодетный отец и присутствовал при всех родах», — признался Хомерики.
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