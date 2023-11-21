«Dомашний» покажет турецкий сериал «Ворон» с Бурджу Бириджик и Барышем Ардучем

На «Dомашнем» 25 ноября в 19:00 состоится премьера новой детективной турецкой драмы «Ворон». Главные роли исполнили Бурджу Бириджик и Барыш Ардуч, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Мы не всегда играем милые роли. Когда ты играешь героя с очень глубокими и серьезными проблемами и проводишь с этим персонажем 20 часов в день, в конце дня тебе нужно сходить к психологу и очиститься. В последнее время я стала посещать его перед проектами. Раньше я ходила к наставнику по актерскому мастерству перед каждым своим проектом, теперь я хожу к психологу», — рассказала про свою роль Бурджу Бириджик.
Зрительницам поведают историю любви Кузгуна и Дилы. Двадцать лет назад их отцы были полицейскими и вместе работали, но однажды отец Дилы перешел на темную сторону, а отец Кузгуна умер в тюрьме как предатель. В восемь лет мальчик остался совершенно один и стал беспризорником, уверенный, что мать отказалась от него. От прошлого у Кузгуна осталось только одно светлое воспоминание — маленькая подружка Дила, самая красивая в его глазах девочка. Ее общество пришлось сменить на окружение таких же как он брошенных и озлобленных детей. Выросший с ними, Кузгун становится сильным и закаленным, и однажды в качестве телохранителя получает заказ позаботиться о дочери влиятельного человека. Ему предстоит странная встреча с Дилой через много лет. Услышав ее имя, Кузгун понимает, что пришло время, словно графу Монте-Кристо, возродиться из небытия, чтобы отомстить обидчикам. Но события начинают стремительно закручиваться вокруг него в калейдоскопе жизни, создавая непредсказуемые повороты и заставляя сделать сложный выбор.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По словам Бурджу Бириджик, «у большинства людей, которых я встречаю, есть проблемы с отцом. На семинаре, на который я ходила, я узнала, что наши травмы берут начало в возрасте четырех лет. Такие потребности, как в любви, доверии, уютном гнезде, — это вещи, которые необходимо получать в этом возрасте. Я поняла, что даже на моем курсе из 20 человек нам всем чего-то не хватает. Это на многое влияет, когда мы начинаем это транслировать. Есть так много людей, которые выросли, не имея возможности что-то завершить, дополучить... вот отражение этого дефицита и делает нас теми, кто мы есть сейчас».
За постановку сериала отвечают Бахадыр Индже и Али Бильгин, за визуальную составляющую — оператор Арас Демирай и художник-постановщик Измаил Дурмаз, а за музыку — композитор Тойгар Ишыклы.
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