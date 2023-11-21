«Dомашний» покажет турецкий сериал «Ворон» с Бурджу Бириджик и Барышем Ардучем

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Смог ли культовый аниме-режиссер превзойти себя?

Чуть добрее табуретки: «Судзумэ, закрывающая двери» — новый хит Макото Синкая, который заговаривает душевные раны

Любимому актеру исполнилось бы 95 лет

Любимец женщин, мужчин, детей и режиссеров: К юбилею Алексея Баталова

В конце ноября на ТВЦ состоятся премьеры новых «Загадок» и сериала «Зовите Ермолова!» с Владимиром Колгановым

Третий сезон сериала «Большая маленькая ложь» находится в разработке

Новости кино

«Комната роз» с Кристиной Казинской и Владимиром Гуськовым откроет неделю премьер на «Dомашнем»

Телеканал также покажет мелодрамы «Качели под куполом», «Счастье на десерт» и «23 августа»