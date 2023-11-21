В конкурс фестиваля «Читка 2.0» вошли новая версия «Мастера и Маргариты» и сериалы по произведениям Кира Булычева и «Денискиным рассказам»

Объявлена конкурсная программа фестиваля экранизаций и форума кино и литературы «Читка 2.0», который пройдет 25 и 26 ноября в московском «Старт Хабе» на «Красном Октябре». В конкурс включены проекты, как находящиеся в производстве, так и имеющие законченный девелопмент. О этом сообщает пресс-служба смотра.
Программа проектов с готовым девелопментом представит наиболее интересные проекты экранизаций, которые находятся в поиске партнеров для реализации. В блоке собрано 11 наименований, включая семейный исторический детектив «Маленький Шерлок» по книгам Михаила Зайцева, триллер «Водомерка», адаптацию романа Алексея Иванова «Ёбург», полнометражную картину «Геройские маршалы» по повести Булата Окуджавы «Фронт приходит к нам», исторический приключенческий сериал «Цепные псы империи» по мотивам романов Андрея Белянина, детектив «Синее море, белый пароход» и экранизацию романа Геласимова о жизни «культовых» рэперов «Чистый кайф». Кроме того, в конкурсе числятся полнометражная «Казенная сказка» по одноименному роману Олега Павлова, сериал «Культ» по одноименной книге Константина Образцова, многосерийный «Последний день лета» по мотивам одноименного романа Андрея Подшебякина и сериал по трилогии «Точка Немо» Георгия и Геннадия Живовых.
Показы конкурсной программы пройдут 25 ноября в 12.00 и в 19.00. По итогам голосования жюри будут вручены призы в номинациях «Самая ожидаемая киноэкранизация», «Самый ожидаемый сериал-экранизация» и «Самый интересный проект в разработке». Второй день форума начнется с питчинга издательств, в рамках которого представят более 40 книг разных жанров, подходящих для экранизации. В рамках закрытия «Читки» 26 ноября будут показаны эксклюзивные видеоматериалы «Летучего корабля» Ильи Учителя, «Волшебника изумрудного города» Игоря Волошина и «Бременских музыкантов» Алексея Нужного. Фильмы представят создатели картин. С расписанием всех событий можно ознакомиться на сайте фестиваля.
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