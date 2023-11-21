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В конкурс фестиваля «Читка 2.0» вошли новая версия «Мастера и Маргариты» и сериалы по произведениям Кира Булычева и «Денискиным рассказам»

21 ноября
2023 год

Новости кино >>
21 ноября 2023
Объявлена конкурсная программа фестиваля экранизаций и форума кино и литературы «Читка 2.0», который пройдет 25 и 26 ноября в московском «Старт Хабе» на «Красном Октябре». В конкурс включены проекты, как находящиеся в производстве, так и имеющие законченный девелопмент. О этом сообщает пресс-служба смотра.

Конкурсный блок проектов в производстве покажет новинки экранизаций, которые только готовятся к премьере. Их представят создатели и актеры фильмов, гости фестиваля увидят первыми видеофрагменты из новых релизов. Среди полнометражных участников конкурса — новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым, новогодняя комедия «Не скажу» по пьесе Александра Цыпкина, драма «Вера» с Викторией Толстогановой по повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», трагикомедия «Танцуй, Селедка!» с Александрой Бортич, Павлом Майковым и Анной Михалковой, «Степные боги» Олега Асадулина по одноименному роману Андрея Геласимова и черная комедия Александра Ханта «777» с Максимом Стояновым, снятая по книге Кирилла Рябова. Также в конкурсе десятисерийная экранизация по мотивам рассказов Кира Булычева «Очевидное невероятное» с Артемом Быстровым, Максимом Лагашкиным и Светланой Ходченковой, телевизионный «Город Брежнев» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина и семейный сериал «Денискины рассказы» по мотивам цикла произведений Виктора Драгунского, который экранизирует его внук Артемий.

«Денискины рассказы»
фото: пресс-служба фестиваля

Программа проектов с готовым девелопментом представит наиболее интересные проекты экранизаций, которые находятся в поиске партнеров для реализации. В блоке собрано 11 наименований, включая семейный исторический детектив «Маленький Шерлок» по книгам Михаила Зайцева, триллер «Водомерка», адаптацию романа Алексея Иванова «Ёбург», полнометражную картину «Геройские маршалы» по повести Булата Окуджавы «Фронт приходит к нам», исторический приключенческий сериал «Цепные псы империи» по мотивам романов Андрея Белянина, детектив «Синее море, белый пароход» и экранизацию романа Геласимова о жизни «культовых» рэперов «Чистый кайф». Кроме того, в конкурсе числятся полнометражная «Казенная сказка» по одноименному роману Олега Павлова, сериал «Культ» по одноименной книге Константина Образцова, многосерийный «Последний день лета» по мотивам одноименного романа Андрея Подшебякина и сериал по трилогии «Точка Немо» Георгия и Геннадия Живовых.

Показы конкурсной программы пройдут 25 ноября в 12.00 и в 19.00. По итогам голосования жюри будут вручены призы в номинациях «Самая ожидаемая киноэкранизация», «Самый ожидаемый сериал-экранизация» и «Самый интересный проект в разработке». Второй день форума начнется с питчинга издательств, в рамках которого представят более 40 книг разных жанров, подходящих для экранизации. В рамках закрытия «Читки» 26 ноября будут показаны эксклюзивные видеоматериалы «Летучего корабля» Ильи Учителя, «Волшебника изумрудного города» Игоря Волошина и «Бременских музыкантов» Алексея Нужного. Фильмы представят создатели картин. С расписанием всех событий можно ознакомиться на сайте фестиваля.
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фильмы
777Бременские музыкантыВераВолшебник изумрудного городаГород БрежневДенискины рассказыЛетучий корабльМастер и МаргаритаОчевидное невероятноеСтепные богиТанцуй, Селёдка!

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