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В Санкт-Петербурге закончились съемки «Куколки» с Анастасией Уколовой

21 ноября
2023 год

Новости кино >>
21 ноября 2023
В Санкт-Петербурге подошли к концу съемки «Куколки» Егора Анашкина. Первыми сериал увидят подписчики Кинопоиска в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире «России». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В Санкт-Петербурге закончились съемки «Куколки» с Анастасией Уколовой
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«С моей героиней мы, наверное, схожи какой-то наивностью, открытостью, спонтанностью. Но я сама, как человек, очень осторожна, а ей ничего не страшно, она очень смелая. А еще она – правдолюб, правдоруб и ради правды готова рисковать и собой, и своей семьей, и всем вокруг. Но ее тяга к правде влечет за собой определенные события, и, если бы она была чуть поспокойнее и не лезла туда, куда не следует, возможно, каких-то трагических событий было бы меньше. Но тем и интересна эта история: сюжетная линия настолько непредсказуема, держит в таком напряжении, что сопереживаешь каждому герою и не в силах оторваться от происходящего», — рассказала Анастасия Уколова.

События сериала разворачиваются в 1911 году. Выпускница Института благородных девиц Саша Мещерская (Уколова) возвращается в небольшой провинциальный городок. Благополучие ее семьи зиждется на родстве с любящим дядюшкой, владельцем оружейного завода Николаем Шумиловым (Роман Мадянов). Родители Сашеньки – князь Иван Сергеевич Мещерский (Владимир Симонов) и Мария Ильинична (Елена Валюшкина) – мечтают о скорейшем замужестве дочери, а сама она грезит блестящей карьерой архитектора. Желая угодить родителям, Саша сводит новые знакомства и моментально погружается в водоворот интриг, где на кону превыше страстей личных оказываются интересы политические. Хладнокровные убийства и шантаж, хитросплетения заговоров, ускользающие от разоблачения дерзкие провокаторы – все это захватывает восторженную институтку, испытывающую смертельную тоску от скудности жизненных перспектив. Сама того не замечая, Саша становится идеальным объектом для террористического гипноза.

В Санкт-Петербурге закончились съемки «Куколки» с Анастасией Уколовой
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«В этот сериал меня пригласил Егор Анашкин. Мы сотрудничали на проекте "Шаляпин", мне было очень комфортно с ним работать, и я знал, что получу творческое удовлетворение от общения с ним на площадке, поэтому согласился, даже не читая сценарий. А когда уже прочел сценарий, понял, что и персонаж мой очень любопытный. Это губернатор некоего города N, человек, предки которого в течение нескольких столетий верой и правдой служили России, и который унаследовал это отношение к государственной службе, унаследовал преданность идеалам, служение отечеству. И которого постигла страшная трагедия – предательство родного человека, поставившее под сомнение его репутацию и запятнавшее его имя. Это достаточно противоречивая личность, но тем и интереснее было его играть», — говорит исполнитель роли губернатора Невельского Владимир Юматов.

В съемках «Куколки» были задействованы самые разнообразные локации Санкт-Петербурга и окрестностей, в том числе Петропавловская крепость, Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, «Кресты», поселок Шушары, Государственный музей-заповедник «Петергоф», Усадьба Знаменка, завод «Красный треугольник», Городская психиатрическая больница №3 имени И. И. Скворцова-Степанова, Дом ученых им. М. Горького, Мемориальный музей-квартира Н. А. Некрасова, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты», Дом композиторов, Талион Империал Отель и Ленинградский областной суд.

В Санкт-Петербурге закончились съемки «Куколки» с Анастасией Уколовой
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По словам Сергея Горошко, сыгравшего Кирилла Невельского, «в этом проекте собрался отличный актерский ансамбль. И, оказавшись на съемочной площадке, я не просто познакомился, но и смог пообщаться с очень крутыми, маститыми, народными артистами, которых я лично, к сожалению, не имел чести знать. Это очень ценно! К тому же я люблю исторические проекты. И персонаж мой достаточно интересный. А уж его костюм и кольца – вообще отличные! Даже уже просто ради них стоило согласиться на участие в этом проекте».

В «Куколке» также заняты Глеб Бочков, Алексей Демидов, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Геннадий Смирнов, Олег Алмазов, Никита Тарасов и другие актеры.
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В Санкт-Петербурге закончились съемки «Куколки» с Анастасией Уколовой фотографии
В Санкт-Петербурге закончились съемки «Куколки» с Анастасией Уколовой фотографии
В Санкт-Петербурге закончились съемки «Куколки» с Анастасией Уколовой фотографии
В Санкт-Петербурге закончились съемки «Куколки» с Анастасией Уколовой фотографии
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