Евгения Громова станет «Госпожой» 30 ноября

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На фестивале «Читка 2.0» пройдут лекции Жоры Крыжовникова, Ситоры Алиевой и Ивана И. Твердовского

«Квартет И» убрал группу «Несчастный случай» из спектакля «День радио» из-за доноса

Но не то чтобы мы об этом не догадывались