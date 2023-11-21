Евгения Громова станет «Госпожой» 30 ноября

«Моя героиня из закомплексованной девушки с социальными и личными проблемами вырастает в независимую женщину, которая четко понимает, чего хочет от жизни. Поэтому, на мой взгляд, основные посылы нашего сериала — это то, как понять и осознать свои желания и научиться отстаивать личные границы. А еще наш проект — о недооцененной силе сексуальности», — считает Евгения Громова.
По сюжету сериала Юлии Трофимовой, основанного на сценарии Екатерины Мавроматис, тихоня становится госпожой. Чтобы выплатить коллекторам долги матери, назанимавшей огромную сумму, сексуально и морально скованная соцработница Маруся вынуждена стать доминатрикс в специфическом борделе. Это неожиданно помогает ей начать господствовать не только в постели, но и в жизни.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
«В процессе подготовки к роли я обязательно изучаю детство своего персонажа, — мне важно понимать, почему он совершает те или иные поступки, почему произносит те или иные слова. В работе над этим образом у меня не возникло особых трудностей, тем более, рядом была такая профессиональная команда. Кстати, это именно то, почему зрителю обязательно стоит ждать премьеру "Госпожи". Например, Женя Громова — потрясающая артистка и мой друг, работа с ней — одно удовольствие. Я считаю, что она актриса с большой буквы, и в "Госпоже" смотрится просто прекрасно», — рассказал Никита Ефремов.
«Работа над моей ролью — это было, прежде всего, большое удовольствие. Мне необходимо было найти и понять психологические аспекты и мотивацию персонажа, ее внешний вид, костюмы и технические моменты, которым нужно было научиться. Но самым тяжелым был, наверное, процесс нанесения временного тату, — это был очень сложный рисунок, который наносили специальной хной на всю левую руку. Это занимало около четырех часов, и каждые дней дней тату нужно было обновлять», — вспоминает Сабина Ахмедова.
По словам режиссера Юлии Трофимовой, зрителей ожидает «новая версия истории о "Золушке", в которой героиня после встречи с принцем идет совсем по другому сценарию. Вопрос, который мы ставим — может ли современная женщина с кучей бытовых проблем и травматичных отношений делать то, что она хочет, и стать собой, даже если она хочет две казалось бы противоречащие друг другу вещи — быть доминатрикс в ролевых играх и открыть шелтер для защиты женщин. Мы показываем, что свой голос и внутреннюю силу обрести никогда не поздно, и мир создает для этого все условия».
обсуждение >>