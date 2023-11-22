Эрика Булатая и Родион Галюченко обретут «Судьбу на двоих»

«Марина — человек с принципами, обостренным чувством справедливости и внутреннего долга. В отношениях с людьми ценит прежде всего искренность и честность», — рассказала о своем персонаже Эрика Булатая.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету Марина живет самой обычной жизнью: днем работает на швейной фабрике, а по вечерам ухаживает за пожилым отцом. Ей приходится браться за любые подработки, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Неожиданно судьба сводит ее с солидным мужчиной на дорогом авто. Влюбившись с первого взгляда в Марину, он добивается ее и дарит настоящую сказку: дорогие рестораны, подарки, выходные в шикарном загородном доме. Но идеальную картинку рушит череда таинственных звонков, заставляющих Андрея каждый раз исчезать и оставлять Марину в одиночестве. Вскоре выясняется, что Андрей – обычный водитель. Марина разрывает с ним отношения. И дело совсем не в корысти, а в ее принципах: она не терпит вранья. Теперь перед Андреем стоит сложная задача: не только вернуть доверие Марины, но и помешать своему шефу-бабнику, который проявляет к Марине интерес.
По словам Родиона Галюченко, «поступок Андрея — это яркий пример небольшой лжи, которая в итоге вырастает в большую проблему. Из-за страха, что нынешние отношения могут разрушиться также, как и прошлые, он выдает себя за того, кем на самом деле не является. Но, в конце концов, принимает себя таким, какой он есть».
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