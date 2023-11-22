Возвращение Кати Пушкаревой, фэнтези и новые ситкомы: СТС провел презентацию проектов 2024 года

Генеральный директор СТС Александр Акопов и главный режиссер канала Антон Федотов представили проекты 2024 года в рамках презентации нового сезона, состоявшейся в концертном зале «Академия». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Кроме того, на презентации назвали имя ведущего нового приключенческого шоу «Прятки» — им станет Егор Крид. Сразу с двумя проектами на канале появится блогер Влад А4, который дебютирует на СТС в качестве телеведущего. Среди новых шоу — «Без дна» и «В темноте». «Суперниндзя» порадует третьим сезоном, а за юных атлетов можно будет поболеть в шоу «Суперниндзя. Дети».
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