Возвращение Кати Пушкаревой, фэнтези и новые ситкомы: СТС провел презентацию проектов 2024 года

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Эрика Булатая и Родион Галюченко обретут «Судьбу на двоих»

21 ноября

В Санкт-Петербурге закончились съемки «Куколки» с Анастасией Уколовой

Первыми сериал увидят подписчики Кинопоиска в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире «России»