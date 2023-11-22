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Возвращение Кати Пушкаревой, фэнтези и новые ситкомы: СТС провел презентацию проектов 2024 года

22 ноября
2023 год

Новости кино >>
22 ноября 2023
Генеральный директор СТС Александр Акопов и главный режиссер канала Антон Федотов представили проекты 2024 года в рамках презентации нового сезона, состоявшейся в концертном зале «Академия». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Возвращение Кати Пушкаревой, фэнтези и новые ситкомы: СТС провел презентацию проектов 2024 года
фото: кадр из сериала «Из поморов мы»

В грядущем году зрителей СТС ожидают новые комедийные сериалы «Из поморов мы» с Павлом Деревянко, «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым, «Инспектор Гаврилов» с Виктором Добронравовым, «Положение вещей» с Никитой Панфиловым, «Сальто-Мортале» с участием братьев Запашных, «Котострофа» с Михаилом Трухиным и «ДомоЧАТцы» с Мариной Федункив, Юлией Михалковой и командой КВН «Русская дорога». Кроме того, телеканал расширит жанровую линейку сериалов, сделав отдельный акцент на фэнтези. В 2024-м выйдут «Наследники. Дар крови» с Оксаной Акиньшиной, Екатериной Вилковой и Еленой Подкаминской, а также «Недетское кино» Александра Богуславского. А среди часовых сериалов, которые войдут в новую праймовую линейку, заявлены процедуралы «Доктор Чудова» и «Это клиника», драмеди «Цветы жизни», молодежная драма «Плакса» и детектив «Престиж».

В новом году на канале продолжатся комедийные хиты «Папины дочки. Новые», «Тетя Марта», «Галя, у нас отмена!», «Ивановы-Ивановы», «Семейка», «Против всех» и «Сестры». А главными сериальными камбэками станут «Молодежка» и «Не родись красивой». Над продолжением истории Кати Пушкарёвой уже работает шоураннер, режиссер и продюсер сериала Александр Назаров.

Возвращение Кати Пушкаревой, фэнтези и новые ситкомы: СТС провел презентацию проектов 2024 года
фото: t.me

В новогодние праздники СТС, помимо праздничных выпусков шоу «Уральские пельмени», покажет сразу три тематических телефильма собственного производства: «Папины дочки. Новогодние», «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы» и «Не скажу» по пьесе Александра Цыпкина.

Кроме того, на презентации назвали имя ведущего нового приключенческого шоу «Прятки» — им станет Егор Крид. Сразу с двумя проектами на канале появится блогер Влад А4, который дебютирует на СТС в качестве телеведущего. Среди новых шоу — «Без дна» и «В темноте». «Суперниндзя» порадует третьим сезоном, а за юных атлетов можно будет поболеть в шоу «Суперниндзя. Дети».
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№ 1
Кадеточка (Сведала)   22.11.2023 - 13:51
Серьезно? Серьезно блин? Я аж из рид-онли вышла... Продолжение НРК? Пушкарева вернется? Это такой шок... А все там будут герои? Потому как на одной Катьке не выедут. Даже если покажут то дитя, на которое... читать далее>>
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Возвращение Кати Пушкаревой, фэнтези и новые ситкомы: СТС провел презентацию проектов 2024 года фотографии
Возвращение Кати Пушкаревой, фэнтези и новые ситкомы: СТС провел презентацию проектов 2024 года фотографии
Возвращение Кати Пушкаревой, фэнтези и новые ситкомы: СТС провел презентацию проектов 2024 года фотографии
Возвращение Кати Пушкаревой, фэнтези и новые ситкомы: СТС провел презентацию проектов 2024 года фотографии
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