Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Николай Шрайбер купит актрису Анну Антонову 22 декабря

22 ноября
2023 год

Новости кино >>
22 ноября 2023
В онлайн-кинотеатре START 22 декабря состоится премьера комедийного сериала «Куплю актрису» с Николаем Шрайбером и Анной Антоновой в главных ролях. Согласно пресс-службе платформы, в этот день подписчикам будут доступны две серии, далее эпизоды будут выходить раз в неделю.

Николай Шрайбер купит актрису Анну Антонову 22 декабря
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По словам режиссера Ильи Силаева, «это история о человеке, который был летчиком и грезил небом, мечтал управлять большими воздушными судами, но из-за обстоятельств он теперь сбитый летчик, опустившийся на дно и даже не пытающийся выбраться. И это история о человеке, который поставил цель добиться успеха — и как будто бы добился ее. У нашей актрисы есть все — деньги, признание публики. Но, как выясняется, это не совсем то, чего ей хотелось бы на самом деле. Встречаются две противоположности — человек на самом дне и человек-небожитель, — здесь и начинается наша история».

Главный герой сериала — бывший профессиональный пилот Григорий (Шрайбер) — работает сутки через двое охранником в телецентре. День за днем перед Гришиными глазами мелькают слава и успех, а сам он после смены возвращается в комнату в общежитии. Среди всех звезд, которых он встречает и провожает, есть для него одна самая яркая — актриса сериала «Ангел в белом халате» Ирина Синицына (Антонова). Вот только характер у «ангела с экрана» совсем не ангельский, и однажды из-за него она теряет все. Теперь с Ириной никто не хочет иметь дело, кроме верного поклонника. Воспользовавшись ситуацией, Григорий решает во что бы то ни стало покорить сердце звезды, и вскоре ему выпадает счастливый шанс познакомиться с ней немного ближе.

Николай Шрайбер купит актрису Анну Антонову 22 декабря
фото: пресс-служба видеосервиса Start

В сериале также сыграли Максим Лагашкин, Светлана Камынина, Михаил Тарабукин и Анна Котова, а в комео появится Андрей Малахов. Ради съемок Шрайбер и Антонова решились на полет на спортивном самолете «Як-52», который используется для воздушного пилотажа.

«Этот опыт войдет в тройку самых экстремальных в моей жизни. Я панически боюсь высоты. Учитывая мой рост, я даже на шпильках хожу с опаской, что говорить об американских горках, тарзанках, прыжках с трамплина и так далее. Всей душой надеялась, что съемки в воздухе передадут каскадеру, а мне достанутся крупные планы в павильоне на хромакее. Но план режиссера Ильи Силаева и оператора Михаила Селихова был совсем другим: для достоверности нужна была моя настоящая реакция в полете. Ради роли я согласилась, попросив тренировочный полет и недвусмысленно намекнув, что трюков я точно не переживу. Спасибо огромное продюсерам и всей нашей съемочной команде за понимание и деликатность, за фантастические виды осенней природы с высоты птичьего полета, мои мокрые ладошки и возможность встретиться лицом к лицу со своим страхом», — рассказала Анна Антонова.



Николай Шрайбер полета не испугался и с удовольствием еще раз поднялся бы в воздух на спортивном самолете. «Просто полет на самолете и "поработать киношником в самолете" — это разные вещи, — объясняет актер. — Я делал вид, что я пилот. При этом я не должен был мешать настоящему пилоту, который сидит сзади и которого нет в кадре. Нельзя трогать рычаги, нельзя управлять самолетом, а делать вид — нужно. Это достаточно, как выяснилось, сложно. Поэтому, занятый делом, толком полет я не заметил. Но сам факт, что этот маленький самолет, который весит всего 700 кг, поднимает тебя в небо и выполняет сложнейшие трюки — это удивительно! Ощущение, что ты один в небе, без всего. При этом перегрузки непривычные, и вообще, справиться со страхом, справиться с эмоциями и играть опытного летчика — это интересный опыт, я бы с удовольствием повторил его».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет 9 ноября
Объявлена дата премьеры новых серий «Папиных дочек»
Поиск по меткам
START
персоны
Анна АнтоноваСветлана КамынинаАнна Котова (II)Максим ЛагашкинАндрей МалаховМихаил СелиховИлья СилаевМихаил ТарабукинНиколай Шрайбер
фильмы
Куплю актрису

фотографии >>
Николай Шрайбер купит актрису Анну Антонову 22 декабря фотографии
Николай Шрайбер купит актрису Анну Антонову 22 декабря фотографии
Николай Шрайбер купит актрису Анну Антонову 22 декабря фотографии
Николай Шрайбер купит актрису Анну Антонову 22 декабря фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Максим Шахров
21 ноября погиб в ДТП актёр Максим Шахров.
Полина Меньших
19 ноября погибла актриса Полина Меньших.

День рождения >>

Мария Беккер
Василий Бочкарёв
Валентина Владимирова
Лянка Грыу
Александр Ильин (младший)
Илзе Лиепа
Гасан Мамедов
Ольга Субботина
Эдуард Флёров
Василий Шлыков
Скарлетт Йоханссон
Сидсе Бабетт Кнудсен
Джейми Ли Кёртис
Мадс Миккельсен
Брюс Пэйн
Марк Руффало
Адель Экзаркопулос
все родившиеся 22 ноября >>

Афиша кино >>

13 пришествий дьявола
триллер
Италия, США, 2023
Дворец
драма, комедия
Италия, Польша, Франция, Швейцария, 2023
Настоящий Дед Мороз
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Большое маленькое приключение
комедия, приключения
Бельгия, Испания, Франция, 2023
Обрушение
боевик, драма, комедия
Южная Корея, 2021
Бугимен. Начало легенды
комедия, приключения, семейное кино, фильм ужасов
Испания, Уругвай, 2023
Дикое сердце
детский фильм, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Германия, 2023
Китти-киллер
боевик, комедия
Таиланд, 2023
Костяной домик
криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2023
Нандор Фодор и говорящий мангуст
комедия, мистика, фэнтези
Великобритания, 2023
Тайна заколдованного зеркала
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Швеция, 2023
Хоккейные папы
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен