Скромного джентльмена Энтони Хопкинса пригласили на передачу в трейлере драмы «Одна жизнь»

Опубликован дублированный трейлер драмы Джеймса Хоуза
«Одна жизнь
» с Энтони Хопкинсом
, Хеленой Бонем Картер
, Ромолой Гарай
, Леной Олин
, Джонатаном Прайсом
и Джонни Флинном
. В российский прокат картину выпустит 11 апреля 2024 года компания «Экспонента Фильм».
По сюжету скромного и не публичного джентльмена Николаса Уинтона приглашают на телевизионное ток-шоу, где он наконец-то узнает всю правду о событиях Второй мировой войны, когда он пытался спасти сотни детей от гибели в концлагере.
Мировая премьера «Одной жизни» состоялась на международном кинофестивале в Торонто.
В основе фильма – реальная история, описанная в книге Барбары Уинтон «Если это возможно… Жизнь сэра Николаса Уинтона». Это история о банкире Николасе Уинтоне, организовавшего во время Второй мировой войны спасение более шестисот детей-беженцев от гибели в концлагерях. Лишь спустя полвека этот мужественный человек узнал, что его операция увенчалась успехом, и смог во время телевизионного шоу лично познакомиться со спасенными им людьми.
В 2014-м президент Чехии Милош Земан вручил 105-летнему сэру Николасу Уинтону, известному во всем мире как «британский Шиндлер», высшую награду страны – орден Белого Льва. В соцсетях был популярен кусочек программы That’s Life! на телеканале BBC, куда Уинтона пригласили в качестве зрителя, а затем неожиданно рассказали его историю.
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