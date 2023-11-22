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Скромного джентльмена Энтони Хопкинса пригласили на передачу в трейлере драмы «Одна жизнь»

22 ноября
2023 год

Новости кино >>
22 ноября 2023
Опубликован дублированный трейлер драмы Джеймса Хоуза «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом, Хеленой Бонем Картер, Ромолой Гарай, Леной Олин, Джонатаном Прайсом и Джонни Флинном. В российский прокат картину выпустит 11 апреля 2024 года компания «Экспонента Фильм».



По сюжету скромного и не публичного джентльмена Николаса Уинтона приглашают на телевизионное ток-шоу, где он наконец-то узнает всю правду о событиях Второй мировой войны, когда он пытался спасти сотни детей от гибели в концлагере.

Мировая премьера «Одной жизни» состоялась на международном кинофестивале в Торонто.

Скромного джентльмена Энтони Хопкинса пригласили на передачу в трейлере драмы «Одна жизнь»

В основе фильма – реальная история, описанная в книге Барбары Уинтон «Если это возможно… Жизнь сэра Николаса Уинтона». Это история о банкире Николасе Уинтоне, организовавшего во время Второй мировой войны спасение более шестисот детей-беженцев от гибели в концлагерях. Лишь спустя полвека этот мужественный человек узнал, что его операция увенчалась успехом, и смог во время телевизионного шоу лично познакомиться со спасенными им людьми.

В 2014-м президент Чехии Милош Земан вручил 105-летнему сэру Николасу Уинтону, известному во всем мире как «британский Шиндлер», высшую награду страны – орден Белого Льва. В соцсетях был популярен кусочек программы That’s Life! на телеканале BBC, куда Уинтона пригласили в качестве зрителя, а затем неожиданно рассказали его историю.
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