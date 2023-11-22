«Суперпозиция» с Павлом Табаковым удостоена четырех наград фестиваля Baltimore Next Media Web Fest

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«Dомашний» покажет турецкий сериал «Ворон» с Бурджу Бириджик и Барышем Ардучем

В конкурс фестиваля «Читка 2.0» вошли новая версия «Мастера и Маргариты» и сериалы по произведениям Кира Булычева и «Денискиным рассказам»

Среди других работ — экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», пьесы Александра Цыпкина и романа Андрея Геласимова «Степные боги»