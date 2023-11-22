«Суперпозиция» с Павлом Табаковым удостоена четырех наград фестиваля Baltimore Next Media Web Fest

«Dомашний» покажет турецкий сериал «Ворон» с Бурджу Бириджик и Барышем Ардучем
Детективная драма стартует 25 ноября
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Российская «Суперпозиция» с Павлом Табаковым, рассказывающая о путешествиях по Мультивселенной, получила четыре награды международного фестиваля Baltimore Next Media Web Fest. Работа Вадима Валиуллина признана лучшим фантастическим сериалом и удостоена призов за сценарий, режиссера и актерский состав. Список остальных победителей опубликован на сайте смотра.
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