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«Суперпозиция» с Павлом Табаковым удостоена четырех наград фестиваля Baltimore Next Media Web Fest

22 ноября
2023 год

Новости кино >>
22 ноября 2023

Российская «Суперпозиция» с Павлом Табаковым, рассказывающая о путешествиях по Мультивселенной, получила четыре награды международного фестиваля Baltimore Next Media Web Fest. Работа Вадима Валиуллина признана лучшим фантастическим сериалом и удостоена призов за сценарий, режиссера и актерский состав. Список остальных победителей опубликован на сайте смотра.

«Суперпозиция» с Павлом Табаковым удостоена четырех наград фестиваля Baltimore Next Media Web Fest

BNM Webfest посвящен демонстрации и продвижению лучших национальных и международных цифровых проектов, включая веб-сериалы. В этом году фестиваль проводился уже шестой раз, традиционно в городе Балтимор, история которого связана с творчеством писателя Эдгара Аллана По, произведения которого способствовали формированию и развитию научной фантастики во всем мире. На смотре было представлено 180 проектов из 22 стран.

Это уже не первая награда «Суперпозиции». На фестивале Minnesota WebFest ее объявили лучшим сериалом.
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