Финал «Трудных подростков» стартует 14 декабря

«Мой путь в проекте достаточно тернистый. Сама роль, тем не менее — необычная, глубокая, с мощным посылом для зрителя. Поначалу я даже не осознавал какую ответственность на себя беру. Благо была возможность лепить характер моего героя Макса свободно. Авторам и создателям — низкий поклон за возможность работать над такой пронзительной и важной для подростков историей», — сказал Глеб Калюжный.
В финале сериала, поставленном Николаем Рыбниковым, трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева (Волков), который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалев и его воспитанники — злейшие враги.
фото: пресс-служба «Ростелекома»
«Как только моя героиня Влада появилась в сериале, ее возненавидели все. Как персонажи сериала, так и зритель. Мне было важно, чтобы все поняли, что она неплохой человек и такой же подросток со своими трудностями. И получилось! За все сезоны Влада не только открылась с новой стороны, но и стала частью сообщества подростков. За пять лет было многое и многое менялось. Как минимум, все мы повзрослели. Пока что это самый продолжительный проект в моей карьере. Финальный сезон — это новые шутки, новые приключения. Но помимо всей легкости сериала, были и тяжелые съемки. Ведь это последний сезон и окончание пятилетней истории. Мы всей группой старались сделать его достойным. Я буду очень скучать по подросткам», — поделилась Анастасия Красовская.
За несколько лет своего существования сериал вырос в целый мир для подростков, импакт-экосистему. Вокруг него возникли документальные проекты, шоу и помогающие чат-боты, которые поддерживают подростков в трудных ситуациях. А для актерской команды пять съемочных лет стали и важным творческим опытом, и школой жизни.
фото: пресс-служба «Ростелекома»
«Это было увлекательнейшее приключение. Пять лет удивительных съемок! Мой герой как только не раскрывался в этой истории: и с хорошей стороны, и с не очень. Но могу сказать — за детей всегда был горой», — отметил Никита Волков. А Мила Ершова призналась, что искренне любит сериал, поскольку «он открыл мне двери в кино, познакомил с замечательными людьми, подарил большой опыт».
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