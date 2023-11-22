Финал «Трудных подростков» стартует 14 декабря

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Исполнилось 50 лет звезде «Снов» и «Охоты на Золушку» Амалии Мордвиновой

Анна Михалкова противостоит Михаилу Пореченкову в продолжении сериала «Исправление и наказание»

Новости кино

В Санкт-Петербурге закончились съемки «Куколки» с Анастасией Уколовой

Первыми сериал увидят подписчики Кинопоиска в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире «России»