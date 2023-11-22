Лариса Долина предупреждает о целлюлите Юлию Гаврилину в тизер-сцене «Блеска»

Опубликована новая тизер-сцена из «Блеска
» Марии Агранович
, все серии которого выйдут на Иви уже в этом году.
В отрывке можно увидеть Ларису Долину
и Юлию Гаврилину
в роли бабушки и внучки. Их отношения не так просты — с одной стороны, характерами и взглядами на жизнь экранные родственницы не сходятся, с другой — юная Настя (Гаврилина) во многом хочет быть похожей на свою властную бабушку Наталью (Долина).
Главную роль в ромкоме исполнила Александра Бортич
, а компанию ей составили вместе с Долиной и Гаврилиной Кирилл Кяро
, Иван Батарев
, Александр Мизев
, Екатерина Волкова
, Алексей Агранович
, Алена Бабенко
, Артур Бесчастный
и другие актеры.
По сюжету Аня трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату и доступ в высшее общество города. Там она и знакомится с представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Петербург на поиски русской жены. У Ани тоже не все просто с «наследственностью» — ее отец-аферист сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что украшение — фальшивка, как и титул султана. Серкан — аферист, которому, Аня вынуждена это признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю, чтобы и дальше «разводить» петербургских и не только богатеев уже на пару с энергичной девушкой и ее освобожденным папашей.
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