«Букины» вернутся к зрителям 18 декабря

В комедии у четы Букиных появляются новые соседи – пара стоматологов, Валерий и Екатерина, совсем не похожие на хитрых и изворотливых Дашу и Гену. Максим Лагашкин предстанет в качестве Валеры, а к нему присоединится Екатерина Стулова. Актеры в реальной жизни приходятся друг другу супругами и считаются одной из самых крепких актерских пар российского шоу-бизнеса.
Стулова «очень рада тому, что нас с Максимом пригласили сыграть семейную пару в сериале "Букины", потому что для нас это возможность больше времени провести вместе! Моя героиня такая манерная, ходит по дому на каблуках, женственная. Юмор в сериале строится на том, что Букины и их новые соседи находятся в разных социальных позициях; Букины остаются Букиными – вечно хитрят, а наши с Максимом герои от этого страдают, но в обиду себя не дают».
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
В центре сюжета – супруги Гена и Даша, которые наконец отправили детей во взрослую жизнь и решили пожить в свое удовольствие. Однако романтическую идиллию нарушают Рома и Света, решившие нагрянуть к родителям вместе со своими семьями, да еще и с детьми. Новые соседи Букиных не желают жить рядом с этим балаганом. Если раньше Букины сводили с ума всю округу вчетвером, то теперь их будет гораздо больше, а значит, и градус сумасшествия будет зашкаливать
По словам исполнителя одной из ролей Тимура Батрудинова, «Букины выросли вместе, простите за тавтологию, с поколением, которое на них выросло. Это уже не тот ситком, который мы помним! Геометрия кадра изменилась, главные герои стали с выпуклыми характерами. Букины – это главные телевизионные родственники практически каждой семьи в нашей огромной стране. Это и есть критерий хорошего перезапуска – народная любовь к каждому из семьи Букиных. Или говоря современным языком – мемность. А планку сохранять рано, она еще впереди».
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