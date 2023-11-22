Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Платёжная система МИР
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Букины» вернутся к зрителям 18 декабря

22 ноября
2023 год

Новости кино >>
22 ноября 2023

На ТНТ 18 декабря в 20:00 стартуют «Букины» — новая история о знаменитой семье из Екатеринбурга. Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Александр Якин и Дарья Сагалова вернутся к своим ролям. Продюсерами сериала выступают братья Сарик и Гевонд Андреасяны, а режиссерами – Гарик Петросян и Андрей Никифоров. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Букины» вернутся к зрителям 18 декабря
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В комедии у четы Букиных появляются новые соседи – пара стоматологов, Валерий и Екатерина, совсем не похожие на хитрых и изворотливых Дашу и Гену. Максим Лагашкин предстанет в качестве Валеры, а к нему присоединится Екатерина Стулова. Актеры в реальной жизни приходятся друг другу супругами и считаются одной из самых крепких актерских пар российского шоу-бизнеса.

Стулова «очень рада тому, что нас с Максимом пригласили сыграть семейную пару в сериале "Букины", потому что для нас это возможность больше времени провести вместе! Моя героиня такая манерная, ходит по дому на каблуках, женственная. Юмор в сериале строится на том, что Букины и их новые соседи находятся в разных социальных позициях; Букины остаются Букиными – вечно хитрят, а наши с Максимом герои от этого страдают, но в обиду себя не дают».

«Букины» вернутся к зрителям 18 декабря
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В центре сюжета – супруги Гена и Даша, которые наконец отправили детей во взрослую жизнь и решили пожить в свое удовольствие. Однако романтическую идиллию нарушают Рома и Света, решившие нагрянуть к родителям вместе со своими семьями, да еще и с детьми. Новые соседи Букиных не желают жить рядом с этим балаганом. Если раньше Букины сводили с ума всю округу вчетвером, то теперь их будет гораздо больше, а значит, и градус сумасшествия будет зашкаливать

По словам исполнителя одной из ролей Тимура Батрудинова, «Букины выросли вместе, простите за тавтологию, с поколением, которое на них выросло. Это уже не тот ситком, который мы помним! Геометрия кадра изменилась, главные герои стали с выпуклыми характерами. Букины – это главные телевизионные родственники практически каждой семьи в нашей огромной стране. Это и есть критерий хорошего перезапуска – народная любовь к каждому из семьи Букиных. Или говоря современным языком – мемность. А планку сохранять рано, она еще впереди».
версия для печати

Самое интересное

В конкурс фестиваля «Читка 2.0» вошли новая версия «Мастера и Маргариты» и сериалы по произведениям Кира Булычева и «Денискиным рассказам»
В конкурс фестиваля «Читка 2.0» вошли новая версия «Мастера и Маргариты» и сериалы по произведениям Кира Булычева и «Денискиным рассказам»
Среди других работ — экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», пьесы Александра Цыпкина и романа Андрея Геласимова «Степные боги»
1 комментарий

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Катерина Ковальчук повысит градус, а Киркоров с Давой найдут «Сокровища императора»
Михаил Тарабукин познакомится с семейством Букиных
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Гевонд АндреасянСарик АндреасянТимур БатрутдиновНаталья БочкарёваМаксим ЛагашкинВиктор ЛогиновАндрей НикифоровГарик ПетросянДарья СагаловаЕкатерина СтуловаАлександр Якин
фильмы
Букины

фотографии >>
«Букины» вернутся к зрителям 18 декабря фотографии
«Букины» вернутся к зрителям 18 декабря фотографии
«Букины» вернутся к зрителям 18 декабря фотографии
«Букины» вернутся к зрителям 18 декабря фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «И на камнях растут деревья»

Скорбим

Максим Шахров
21 ноября погиб в ДТП актёр Максим Шахров.
Александр Крыжановский
21 ноября ушёл из жизни актёр Александр Крыжановский.
Полина Меньших
19 ноября погибла актриса Полина Меньших.

День рождения >>

Мария Беккер
Василий Бочкарёв
Валентина Владимирова
Лянка Грыу
Александр Ильин (младший)
Илзе Лиепа
Гасан Мамедов
Ольга Субботина
Эдуард Флёров
Василий Шлыков
Скарлетт Йоханссон
Сидсе Бабетт Кнудсен
Джейми Ли Кёртис
Мадс Миккельсен
Брюс Пэйн
Марк Руффало
Адель Экзаркопулос
все родившиеся 22 ноября >>

Афиша кино >>

13 пришествий дьявола
триллер
Италия, США, 2023
Дворец
драма, комедия
Италия, Польша, Франция, Швейцария, 2023
Настоящий Дед Мороз
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Большое маленькое приключение
комедия, приключения
Бельгия, Испания, Франция, 2023
Обрушение
боевик, драма, комедия
Южная Корея, 2021
Бугимен. Начало легенды
комедия, приключения, семейное кино, фильм ужасов
Испания, Уругвай, 2023
Дикое сердце
детский фильм, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Германия, 2023
Китти-киллер
боевик, комедия
Таиланд, 2023
Костяной домик
криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2023
Нандор Фодор и говорящий мангуст
комедия, мистика, фэнтези
Великобритания, 2023
Тайна заколдованного зеркала
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Швеция, 2023
Хоккейные папы
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?