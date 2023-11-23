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Война и мир: первый тизер нового сезона «Царства»

23 ноября
2023 год

Новости кино >>
23 ноября 2023
Пятый сезон популярного сэйнэна «Царство» стартует 7 января, а на официальном сайте франшизы появился 90-секундный проморолик. За производство отвечают студии PierrotНаруто», «Токийский гуль») и SignpostПустоголовый переведенный ученик»).


Исторический сериал, основанный на одноименной манге Ясухисы Хары, посвящен периоду Воюющих царств в Древнем Китае. Молодой император Чжэн Ин пытается объединить враждующие территории, а его соратник Синь Ли становится великим полководцем. Предстоящий сезон адаптирует первоисточник, начиная с 441-й главы, и покажет жестокое сражение между армиями династий Цинь и Чжао.

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Над аниме всё так же трудятся постановщик предыдущих двух сезонов Кэнъити ИмаидзумиМастер муси», «Экзотическая семейка») и большая часть актерского состава. Кроме того, в проекте заявлены новые сэйю:

Цзи Хуань — Кэнтаро Ито (Рэндзи Абараи из «Блича»).
Коку О — Харука Нагаминэ (Ёситака из сериала «Вечно ленивый Танака»).
Райдо — Кэндзи Номура (Тацума Усияма из «Золотого божества»).
Мо Лун — Мотоки Сакума (Бродд из «Саги о Винланде»).
Ли Му — Тосиюки Морикава (Алан Эдгар По из «Прозы бродячих псов»).
Цин Шэ — Дайсукэ Хиракава (Микарос из «Хелька»).
Хуэй Цзи — Кодзи Исии (Эдгар из «Кулинарных скитаний в параллельном мире»).
Рин Гёку — Таку Ясиро (Хирокадзу Араи из «Человека-бензопилы»).

Война и мир: первый тизер нового сезона «Царства»

Произведение Ясухисы Хары публикается в журнале Weekly Young Jump с 2006 года. Аниме-адаптация стартовала в 2012 году, а к десятилетию манги был выпущен трехминутный фильм, через три года обратившийся полнометражной лайв-экшн-экранизацией с Кэнто Ямадзаки (Арису из «Алисы в Пограничье», Кусэй Арима из «Твоей апрельской лжи») в роли Синя Ли.

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Война и мир: первый тизер нового сезона «Царства» фотографии
Война и мир: первый тизер нового сезона «Царства» фотографии
Война и мир: первый тизер нового сезона «Царства» фотографии
Война и мир: первый тизер нового сезона «Царства» фотографии
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