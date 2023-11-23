Война и мир: первый тизер нового сезона «Царства»

Пятый сезон популярного сэйнэна
«Царство
» стартует 7 января, а на официальном сайте франшизы появился 90-секундный проморолик. За производство отвечают студии Pierrot
(«Наруто
», «Токийский гуль
») и Signpost
(«Пустоголовый переведенный ученик
»).
Исторический сериал, основанный на одноименной манге Ясухисы Хары
, посвящен периоду Воюющих царств
в Древнем Китае. Молодой император Чжэн Ин пытается объединить враждующие территории, а его соратник Синь Ли становится великим полководцем. Предстоящий сезон адаптирует первоисточник, начиная с 441-й главы, и покажет жестокое сражение между армиями династий Цинь и Чжао.
Читать
«Ворона императорского гарема» — мистическая мелодрама об альтернативном Китае
Над аниме всё так же трудятся постановщик предыдущих двух сезонов Кэнъити Имаидзуми
(«Мастер муси
», «Экзотическая семейка
») и большая часть актерского состава
. Кроме того, в проекте заявлены новые сэйю:
Цзи Хуань — Кэнтаро Ито
(Рэндзи Абараи из «Блича
»).
Коку О — Харука Нагаминэ
(Ёситака из сериала «Вечно ленивый Танака
»).
Райдо — Кэндзи Номура
(Тацума Усияма из «Золотого божества
»).
Мо Лун — Мотоки Сакума
(Бродд из «Саги о Винланде
»).
Ли Му — Тосиюки Морикава
(Алан Эдгар По из «Прозы бродячих псов
»).
Цин Шэ — Дайсукэ Хиракава
(Микарос из «Хелька
»).
Хуэй Цзи — Кодзи Исии
(Эдгар из «Кулинарных скитаний в параллельном мире
»).
Рин Гёку — Таку Ясиро
(Хирокадзу Араи
из «Человека-бензопилы
»).
Произведение Ясухисы Хары публикается в журнале Weekly Young Jump
с 2006 года. Аниме-адаптация стартовала в 2012 году, а к десятилетию манги был выпущен трехминутный фильм, через три года обратившийся полнометражной лайв-экшн-экранизацией с Кэнто Ямадзаки
(Арису из «Алисы в Пограничье
», Кусэй Арима из «Твоей апрельской лжи
») в роли Синя Ли
.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
обсуждение >>