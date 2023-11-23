Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Платёжная система МИР
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Завершились съемки второй части «Пальмы»

23 ноября
2023 год

Новости кино >>
23 ноября 2023

Режиссеры Александр Домогаров-младший и Владимир Кондауров завершили съемки картины «Пальма 2», сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

Завершились съемки второй части «Пальмы»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Фильм продолжит историю овчарки Пальмы и расскажет о ее невероятной дружбе с медвежонком Мансуром, а также о полных опасностей приключениях героев в тайге.

«Еще до выхода "Пальмы" мы начали думать над продолжением, и первый фильм уже диктовал, как будут развиваться события. У меня было только одно стойкое убеждение, что в "Пальме 2" должно быть новое животное, которое дополнит историю нашей собаки. Так появился медвежонок. И я горд, что "Пальма 2" — это история нового животного и нашей любимой семьи Лазаревых! Лазаревы вместе с Пальмой — это душа проекта. Задача стояла, чтобы это было продолжение по духу, по атмосфере, по персонажам, только масштабнее. В качестве режиссера к нам присоединился мой друг Володя Кондауров, для которого фильм стал сложным и ответственным дебютом. Очень надеюсь, что нам все удалось. Фильм получился больше, сложнее, зрелищнее. Много натурных съемок, намного больше животных в кадре. Уверен, мы не разочаруем зрителя», — рассказал Александр Домогаров-младший.

Завершились съемки второй части «Пальмы»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Как и в первой картине, сюжет продолжения основан на реальной истории – летчика Андрея Иванова и его подопечного, медведя Мансура. Андрей подобрал медвежонка несколько лет назад, когда Мансур был совсем маленьким, и продолжает ухаживать за ним по сей день.

«Я очень люблю первую "Пальму" моего друга и однокурсника Саши Домогарова, поэтому работать вместе над вторым фильмом для меня большая честь и ответственность. Поскольку в первой картине планка была высока, своей основной задачей я считал ее удержать и сохранить все то лучшее, что было в первом фильме, тем более что Саша заложил фундамент второй "Пальмы" с точки зрения идеи. Это было невероятное приключение. Часто режиссеры набирают опыт от фильма к фильму, сталкиваясь то со съемками экшен сцен, то с работой с детьми или съемками на воде или с животными. Так получилось, что я столкнулся сразу со всем одновременно, но больше всего мне запомнилась работа с животными: когда в кадре и собака, и маленький медведь, задача усложняется во много раз. Мне бы очень хотелось, чтобы фильм получился трогательным и эмоциональным. Основная тема фильма для меня — это тема прощения и умения разговаривать откровенно. Я убежден, что большинство семейных конфликтов можно было бы избежать, если бы люди не держали обиду в себе, а умели об этом говорить с другим. Если хотя бы несколько человек, посмотрев кино, примут решения откровенно поговорить с близким, в чем-то признаться или простить, я буду очень рад», — говорит режиссер Владимир Кондауров.

Читать Принц пустыни: 10 фильмов о дружбе людей и животных

Компанию актерскому составу первого фильма – Виктору Добронравову, Леониду Басову, Владимиру Ильину, Валерии Федорович и Игорю Хрипунову – составили Сергей Гилев и Таисья Калинина. Съемки «Пальмы 2» проходили в Подмосковье и Пермском крае. За производство отвечают «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн» и телеканал «Россия» при участии онлайн-кинотеатра Okko и поддержке Фонда кино. «Централ Партнершип» планирует выпустить картину 24 октября 2024 года.

«Мы классно и очень дружно провели это время, и съемки пролетели незаметно, — вспоминает исполнитель роли Лазарева Виктор Добронравов. — Вторая часть вытекает из первой, мы повзрослели, дети повзрослели, добавились животные. Мне, конечно же, запомнились съемки с медведем, мы с ним подружились, насколько возможно подружиться с диким зверем. "Пальма 2" — это по-настоящему приключенческое, захватывающее, трогательное, местами смешное кино для всей семьи, которого сейчас так не хватает».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Летчик Виктор Добронравов спасает медвежонка в продолжении «Пальмы»
Александр Домогаров-младший поставит и спродюсирует ряд проектов для «Марс Медиа»
Поиск по меткам
Россия-1
персоны
Леонид БасовСергей ГилёвЕвгения ДмитриеваВиктор ДобронравовАлександр Домогаров (младший)Владимир ИльинТаисья КалининаВладимир КандауровВалерия ФедоровичИгорь Хрипунов
фильмы
ПальмаПальма-2

фотографии >>
Завершились съемки второй части «Пальмы» фотографии
Завершились съемки второй части «Пальмы» фотографии
Завершились съемки второй части «Пальмы» фотографии
Завершились съемки второй части «Пальмы» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Платёжная система МИР

Скорбим

Максим Шахров
21 ноября погиб в ДТП актёр Максим Шахров.
Александр Крыжановский
21 ноября ушёл из жизни актёр Александр Крыжановский.
Полина Меньших
19 ноября погибла актриса Полина Меньших.

День рождения >>

Анатолий Адоскин
Борис Аракелов
Антон Богданов
Виктор Кольцов (Кутаков)
Наталья Круглова
Елена Максимова
Ольга Недоводина
Ангелина Степанова
Эдда Урусова
Борис Карлофф
Венсан Кассель
Харпо Маркс
Франко Неро
Майли Сайрус
Мари Тёрёчик
Пьер Этекс
все родившиеся 23 ноября >>

Афиша кино >>

Дворец
драма, комедия
Италия, Польша, Франция, Швейцария, 2023
13 пришествий дьявола
триллер
Италия, США, 2023
Настоящий Дед Мороз
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Хоккейные папы
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2023
Большое маленькое приключение
комедия, приключения
Бельгия, Испания, Франция, 2023
Обрушение
боевик, драма, комедия
Южная Корея, 2021
Бугимен. Начало легенды
комедия, приключения, семейное кино, фильм ужасов
Испания, Уругвай, 2023
Дикое сердце
детский фильм, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Германия, 2023
Китти-киллер
боевик, комедия
Таиланд, 2023
Костяной домик
криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2023
Нандор Фодор и говорящий мангуст
комедия, мистика, фэнтези
Великобритания, 2023
Тайна заколдованного зеркала
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Швеция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?