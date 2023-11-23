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«Сестры» Анна Котова, Ангелина Стречина и Лина Миримская соберутся вместе во второй раз 12 декабря

23 ноября
2023 год

Новости кино >>
23 ноября 2023
Второй сезон «Сестер» выйдет на START уже 12 декабря. Сериал производится совместно с СТС, уточняет пресс-служба платформы.



В продолжении комедии героиням Анны Котовой, Ангелины Стречиной и Лины Миримской предстоит разбираться не только с семейными проблемами и трудностями маскулинного бизнеса, но и с любовными перипетиями, пробовать новое и искать свой путь к личному счастью. Например, в одной из серий сестры отправятся на непривычное для себя мероприятие — секс-вечеринку. «Сценарист Стас Гунько рассказал, что по сюжету будет кинки-пати. Я не знала, что это такое. Пришла домой, говорю мужу: "У нас будет кинки-пати". Он молча на меня смотрит. Зашла в интернет и была в шоке. Сначала — неприятие, а когда мы начали читать, примерять костюмы, снимать — стало понятно, что все будет аккуратно и очень смешно», — делится Стречина.

Еще одна необычная сцена ждет героиню Анны Котовой. «В одном из эпизодов моя героиня смотрит порно в VR-очках. Я говорю группе: "Ничего не надо включать, я все нафантазирую себе". Я в голове картинку создала и по ней шла. Сделали несколько дублей, и мне решили включить все-таки порно в очках. Но дело в том, что сцена сама длится меньше минуты, а видео в очках поставили с самого начала. И как только в очках что-то начинается, у меня заканчивается сцена. Говорю: "Ребята, какой-то облом! Надо было хотя бы ставить с кульминации что ли"», — смеется актриса.

«Сестры» Анна Котова, Ангелина Стречина и Лина Миримская соберутся вместе во второй раз 12 декабря
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По словам Лины Миримской, в новом сезоне было много неожиданного и для нее. «Оля больше не учительница, а очень экстравагантная женщина. А еще такая дрянь редкостная оказывается иногда! С этим было очень интересно работать. Учитывая еще через какие испытания пришлось проходить на съемках. Например, в могилу свежевырытую упасть. У меня там целая жизнь прошла перед глазами», — вспоминает актриса.

По сюжету во втором сезоне сестры Маша (Котова), Ира (Стречина) и Оля (Миримская) продолжают руководить автосервисом, доставшимся им в наследство от отца. Разруливая проблемы, которые бесконечно подбрасывает им коллектив автомехаников, девушки пытаются наладить личную жизнь. Ира поглощена романтическими отношениями с Ильей (Артем Ткаченко), когда в город внезапно возвращается его бывшая жена. Маша, расставшись с мужем, пытается найти себя и новую любовь, а Оле предстоит сделать выбор между Игорем (Антон Филипенко) и неожиданными чувствами к другому человеку.

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К своим ролям также вернутся Янина Студилина, Маша Лобанова и Николай Шрайбер. В режиссерском кресле вновь Илья Силаев.

Во втором сезоне всех героинь ждут личные трансформации, о пути своего персонажа рассказывает Янина Студилина, сыгравшая роль молодой мачехи взрослых сестер: «В новом сезоне Лена из инфантильной девушки пытается стать селф-мейд. В духе нашего времени, она хочет сама зарабатывать, не зависеть от мужчин, и выбирает самый простой путь коуча. Сегодня мы видим массу таких людей — сапожники без сапог. Они сами не могут устроить свою жизнь, но отчаянно уверены, что смогут научить других. Мне кажется, что мы сделали это узнаваемо и смешно».
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«Сестры» Анна Котова, Ангелина Стречина и Лина Миримская соберутся вместе во второй раз 12 декабря фотографии
«Сестры» Анна Котова, Ангелина Стречина и Лина Миримская соберутся вместе во второй раз 12 декабря фотографии
«Сестры» Анна Котова, Ангелина Стречина и Лина Миримская соберутся вместе во второй раз 12 декабря фотографии
«Сестры» Анна Котова, Ангелина Стречина и Лина Миримская соберутся вместе во второй раз 12 декабря фотографии
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