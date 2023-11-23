Анастасия Панина возглавила опергруппу в новых сезонах детектива «Я знаю твои секреты»

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С 27 по 30 ноября состоится телевизионная премьера продолжения медицинской мелодрамы

Светлана Иванова проведет четвертый «Тест на беременность» на Первом канале

Полина Гухман и Кирилл Жандаров узнали об опасном онлайн-приложении в трейлере «Цифрового кода»

Интервью

Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа»

Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни