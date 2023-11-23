Анастасия Панина возглавила опергруппу в новых сезонах детектива «Я знаю твои секреты»

«Роксана Котова — персонаж-загадка. Но тем интереснее будет узнавать ее в дальнейшем. Роль человека в погонах для меня не нова, но командовать отделом приходится впервые. Руководить опергруппой, состоящей из профессиональных, разносторонних личностей не так-то просто», — делится Панина, которая перед тем, как влиться в команду, посмотрела предыдущие сезоны сериала. «Я посмотрела, чтобы познакомиться с героями, понять концепцию. Сериал идет уже давно и успешно, у проекта огромная армия поклонников, и над ним работает профессиональная и слаженная команда. С Ашотом я познакомилась на пробах. Он замечательный режиссер, создающий на съемочной площадке прекрасную атмосферу. С Антоном Хабаровым мы работали вместе в проекте "Свадьбы и разводы", а с Агатой познакомились уже во время съемок. И я с большим удовольствием присоединилась к этому замечательному коллективу», — добавляет актриса.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
В продолжении сериала много внимания уделено отношениям Нины и Бурова. «Это центр всего сериала. Их отношения приобретут новые оттенки, мы увидим отношения персонажей в новом ракурсе. Это будет очень интересно и даже неожиданно», — говорит Кещян.
Помимо продолжения детектива с Муцениеце и Хабаровым, зрителей также ожидает 2 декабря премьера второго сезона «Слепого метода» с Дмитрием Исаевым в роли отставного офицера полиции Анатолия Акимова, чудом выжившего после покушения и лишившегося зрения. На этом его карьера следователя не заканчивается – неожиданно, с появлением в его доме домработницы Ксении Воронцовой (Евгения Вайс), он снова начинает заниматься поиском преступников вместе с ней. В новых сериях детективной парочке предстоит разгадать два громких дела – убийства бизнесмена и организатора скандального частного музея, посвященного разводам и изменщикам.
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