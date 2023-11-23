«Царская прививка» с Ириной Пеговой и Филиппом Янковским вышла на платформе «Смотрим»

Подписчики медиаплатформы «Смотрим» получили эксклюзивный доступ сразу ко всем сериям «Царской прививки» Егора Анашкина, созданной на киностудии «Москино» при поддержке Института развития интернета. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия».
По словам автора идеи и сценария Екатерины Макдуговой, «в этой истории самым подкупающим, естественно, является сама личность Екатерины Великой, потому что очень часто ее изображают, особенно в зарубежных сериалах, любвеобильной женщиной, для которой очень много значили ее страсти и молодые любовники. И очень редко мы видим фильмы или сериалы, где Екатерина показана такой, какой, как мне кажется, она на самом деле была – величайшим государственным деятелем 18 века. И то, что она привилась первой от оспы среди всех европейских монархов, еще один пример того, что она была удивительно смелым, умным и, наверное, до сих пор недооцененным человеком».
События сериала разворачиваются в России второй половины 18 века. Время правления Екатерины Великой омрачено страшной эпидемией оспы, уносящей тысячи жизней. Медицинская коллегия прилагает все усилия, чтобы ограничить бедствие, но лечиться по доброй воле никто не хочет. Прогрессивный помещик врач Владимир Бельский (Антон Денисенко) тщетно ищет добровольцев для тестирования метода прививки: не помогают ни уговоры, ни обещание награды – не соглашается никто, хотя Бельский и находит союзника в лице священника отца Ивана (Юрий Кузнецов), который выступает за издание указа об обязательной прививке. Зараза подбирается к Царскому селу. Осознавая опасность, которая грозит Российской империи, Екатерина II (Ирина Пегова) решается на отчаянный шаг: просвещенная императрица выписывает в Россию английского доктора Томаса Димсдейла (Петар Зекавица), чтобы с его помощью привиться от оспы самой и личным примером подвигнуть народ принять участие в вакцинации.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
«Огромное спасибо создателям картины, у нас замечательная команда, потрясающий режиссер, операторская группа и великолепные коллеги-актеры. Нам, артистам, всегда интересно играть в исторических, костюмных фильмах. Мой персонаж – Никита Панин, канцлер Российской империи. Съемки происходили в настоящих апартаментах царицы, в ее дворцах. В сюжете фильма "Царская прививка" история о том, как в России начиналась эпидемия оспы, и была проведена массовая вакцинация, которая спасла десятки тысяч жизней. Наверное, это немного похоже на то, что мы с вами недавно переживали, история перекликается сквозь века, и в этом есть некая ирония», — считает Филипп Янковский.
«Мой персонаж – граф Орлов. Конечно, он мне близок, потому что я не первый раз уже с ним встречаюсь. Это человек безоговорочной верности, любви, служения. Он старается быть максимально полезным государыне, любимой женщине и отечеству. Он прививается, потому что государыня Екатерина своим примером вдохновляет не только двор, но и всю Россию-матушку. Возможность находится в подлинных интерьерах, конечно, давала определенное настроение, другую атмосферу, другую энергетику. В этих костюмах, даже когда просто ходишь между дублями, волей-неволей пытаешься держать осанку, соответствовать интерьеру», — рассказал Сергей Марин.
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