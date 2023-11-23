Жора Крыжовников, Гавриил Гордеев и Тимур Вайнштейн вошли в состав жюри фестиваля «Читка 2.0»

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Возвращение Кати Пушкаревой, фэнтези и новые ситкомы: СТС провел презентацию проектов 2024 года

На ТНТ состоится премьера новой истории о знаменитой семье из Екатеринбурга

«Я думал, у него нет никакой власти. Я ошибся»: Семён Трескунов о Никите Михалкове

Актёр считает, что из-за Михалкова ему год не предлагали работу