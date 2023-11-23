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Жора Крыжовников, Гавриил Гордеев и Тимур Вайнштейн вошли в состав жюри фестиваля «Читка 2.0»

23 ноября
2023 год

Новости кино >>
23 ноября 2023

Объявлены состав жюри и деловая программа фестиваля экранизаций и форума кино и литературы «Читка 2.0», который пройдет в Москве 25 и 26 ноября. В этом году будет работать три жюри, они выберут лучших в разных секциях, уточняет пресс-служба смотра.

Жора Крыжовников, Гавриил Гордеев и Тимур Вайнштейн вошли в состав жюри фестиваля «Читка 2.0»
фото: web.telegram

Конкурс разработанных проектов будет оценивать жюри представителей онлайн-кинотеатров и телеканалов. Они выберут «Самый интересный проект в разработке» из 11 работ, представленных в конкурсе. В жюри вошли продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, креативный продюсер «НМГ студии» Жора Крыжовников, креативный директор компании «МТС Медиа» Илья Бурец, заместитель генерального директора PREMIER Макар Кожухов, главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства Первого канала Сергей Титинков, генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн и заместитель директора телеканала «Россия» Ясмина Бен Аммар.

Жюри конкурса проектов в производстве определит победителей в номинациях «Самая ожидаемая экранизация (кино)» и «Самый ожидаемая экранизация (сериал)». Девять премьер экранизаций, которые выйдут в ближайший год на экраны, оценят представители ключевых российских издательств, среди которых руководитель сценарного направления издательского холдинга «Эксмо-АСТ» Арина Кузнецова, директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов, шеф-редактор «ЛитРес» Екатерина Писарева, директор департамента развития цифровых продуктов МТС Игорь Косолап, директор по маркетингу департамента «Планета детства» издательства АСТ Ольга Лотоцкая, директор департамента «Планета детства» Сергей Тишков и директор по маркетингу издательства «Феникс» Софья Воронцова.

Жора Крыжовников, Гавриил Гордеев и Тимур Вайнштейн вошли в состав жюри фестиваля «Читка 2.0»
фото: web.telegram

Третье жюри определит победителя в питчинге литературных прав, который пройдет 26 ноября в рамках деловой программы. На нем будет представлено более 40 литературных новинок, подходящих для экранизации. В жюри питчинга – редакторы онлайн-платформ и телеканалов, которые занимаются отбором контента. Это главный редактор ИВИ Originals Анна Крейчман, главный редактор Okko Кристина Ширшова, креативный продюсер «СТС медиа» Наталья Исакова, редактор PREMIER Нина Останина, главный редактор «ИРИ» Татьяна Матвеева и главный редактор Центра Креативного продюсирования KION Яна Серова. Им предстоит определить издательство, представившее самые перспективные литературные проекты для экранизации.

В рамках деловой программы фестиваля состоится несколько индустриальных дискуссий. 25 ноября пройдет круглый стол «Кому верят подростки?», где представители кино и литературы обсудят, какой контент ждет современная молодая аудитория. Среди спикеров Жора Крыжовников, продюсер Дмитрий Лунев и сценарист Андрей Золотарев. Также в мероприятии примут участие писательницы, которые работают в популярном у подростков жанре young adult, – Ася Лавринович, Александрия Рихтер и Алиса Бодлер. О том, как работа с экранизациями устроена на международном рынке, расскажет гендиректор компании «Экспоконтент» Александра Модестова, в круглом столе также примут участие продюсеры Иван Самохвалов и Рафаел Минасбекян. Представители издательств ответят на вопросы киноиндустрии в рамках дискуссии «Принципы формирования стоимости авторских прав. Как продюсеру взаимодействовать с издательством?». 26 ноября пройдет круглый стол «Я так вижу: что авторы думают об идеальных экранизациях их жанров и как опубликовать книгу в издательской платформе для digital-авторов ЛитРес Самиздат?» с участием популярных авторов Антона Мамона, Евгении Сафоновой и Екатерины Ландер. В тот же день состоится творческая встреча и обсуждение важности диалога в литературе и кино с Александром Цыпкиным.
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