Хакер Никита Ефремов вернется в «Оффлайн» 7 декабря

Первый сезон сериала «Оффлайн» рассказывал о мире технологий, которые служат преступным целям, однако, многие тайны остались нераскрытыми. Как Саша Белов (Никита Ефремов) стал гениальным хакером Растом? Выжила ли после нападения его жена Ника (Марина Ворожищева)? Как Никонов (Денис Шведов) провернул все, что провернул? И как будет складываться дальше жизнь остальных героев?
«В новом сезоне герой Раста все больше склоняется на темную сторону. В этом смысле он напоминает мне героя Аль Пачино из саги "Крестный отец", который грубо говоря, начинал с благих намерений, а ушел в совершенно другую сторону. Более того, зрителей ждут флешбеки из детства Раста и Левиса, в которых они узнают, почему, собственно, их так зовут, как было придумано, а точнее нафантазировано приложение Бихэппи», — уточняет режиссер Кирилл Плетнев.
Второй сезон «Оффлайн» – это больше не хакерская схватка. Продолжение истории поднимается на следующую ступень киберпреступности – шпионаж, где ставки значительно выше, а соперники куда умнее и хитрее тех, кто противостоял герою до сих пор. Расту предстоит сыграть в игру с кем-то, кто способен продумывать свой план на несколько шагов вперед. В этом противостоянии Раст становится все больше похожим на главного антагониста и в итоге встает перед выбором: принять тот факт, что он гениальный киберпреступник, который все лучше чувствует себя в этом темном мире, или остаться любящим мужем и отцом, который все еще надеется собрать свою семью вместе.
«Наверное, рассказывать о том, что ждет зрителей — преждевременно. Мне столько раз писали в соцсетях: «Ну, когда же будет продолжение?», поэтому не хочется кормить спойлерами, но точно будет интересно, это гарантия. Мой герой в конце сезона оказался перед самым страшным выбором в своей жизни: все-таки стать собой или идти дальше по этой дороге, об этом и будет новый сезон "Оффлайна"», — говорит Никита Ефремов.
«Этот сценарий появился в тот момент, когда я находился в тяжелом состоянии поиска баланса между семьей и профессией. Эту дилемму я принес режиссеру проекта Кириллу Плетневу, и мы вместе сделали этот мотив основным в моей роли! В Заурове вшито мое личное разбирательство. Эта роль помогла мне справится и сохранить семью», — делится Даниил Воробьев.
Премьера первого сезона детективного триллера «Оффлайн» состоялась в Okko 27 апреля 2022 года. С момента премьеры сериал шесть месяцев был в зрительском топ-10 онлайн-кинотеатра. А по итогам трех кварталов 2022 года вошел в топ-10 среди всех сериалов по количеству уникальных зрителей, расположившись на 3-м месте. На данный момент сериал посмотрели более 750 тыс. уникальных пользователей порядка 8 млн раз.
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