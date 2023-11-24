Даниил Воробьев, Дмитрий Давыдов и Дарья Мороз вошли в состав жюри фестиваля «Зимний»

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Новости кино «Букины» вернутся к зрителям 18 декабря На ТНТ состоится премьера новой истории о знаменитой семье из Екатеринбурга

Интервью Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа» Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни

Новости кино В конкурс фестиваля «Читка 2.0» вошли новая версия «Мастера и Маргариты» и сериалы по произведениям Кира Булычева и «Денискиным рассказам» Среди других работ — экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», пьесы Александра Цыпкина и романа Андрея Геласимова «Степные боги»

Спутник телезрителя «Варкрафт»: А нас рать 22 ноября, 20:55, viju TV1000

Новости кино В Санкт-Петербурге закончились съемки «Куколки» с Анастасией Уколовой Первыми сериал увидят подписчики Кинопоиска в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире «России»