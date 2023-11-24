Даниил Воробьев, Дмитрий Давыдов и Дарья Мороз вошли в состав жюри фестиваля «Зимний»

Второй российский фестиваль авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря, объявил состав жюри. Оценивать конкурсные фильмы будут режиссер, продюсер и сценарист Дмитрий Давыдов, актриса, режиссер, шоураннер и продюсер Дарья Мороз, художник кино Сергей Февралев, а также актер, сценарист и режиссер Даниил Воробьев. Возглавит жюри кинопродюсер и медиаменеджер Софья Митрофанова.
фото: пресс-служба фестиваля «Зимний»
Профессиональному жюри предстоит выбрать лучших в следующих номинациях: «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее визуальное решение» и «Главный приз».
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