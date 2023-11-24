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Даниил Воробьев, Дмитрий Давыдов и Дарья Мороз вошли в состав жюри фестиваля «Зимний»

24 ноября
2023 год

Новости кино >>
24 ноября 2023
Второй российский фестиваль авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря, объявил состав жюри. Оценивать конкурсные фильмы будут режиссер, продюсер и сценарист Дмитрий Давыдов, актриса, режиссер, шоураннер и продюсер Дарья Мороз, художник кино Сергей Февралев, а также актер, сценарист и режиссер Даниил Воробьев. Возглавит жюри кинопродюсер и медиаменеджер Софья Митрофанова.

Даниил Воробьев, Дмитрий Давыдов и Дарья Мороз вошли в состав жюри фестиваля «Зимний»
фото: пресс-служба фестиваля «Зимний»

Профессиональному жюри предстоит выбрать лучших в следующих номинациях: «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее визуальное решение» и «Главный приз».

Согласно пресс-службе смотра, в конкурс включено восемь отечественных фильмов, снятых в 2022 и 2023 годах. Среди конкурсантов заявлены комедийная драма Александры Лупашко «Танцуй, Селедка!», подростковый триллер Ильи Михеева «110» и новая картина Романа Михайлова «Поедем с тобой в Макао». Также в конкурсе зрители увидят фильм Эллы Манжеевой «Белой дороги!» и «Веру» Ирины Волковой, снятую по знаменитой повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось…». Якутское кино представлено лентой Николая Ате «Тимир» о судьбе осиротевшего мальчика, встретившего таинственного незнакомца — духа, застрявшего между двумя мирами. Кроме того, в фестивальной программе новая работа Ивана И. Твердовского «Панические атаки» и фильм Евгения Григорьева «Сломя голову».
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№ 1
Angelika77   24.11.2023 - 15:08
Кому как не актерам выбирать лучшее кино, лучшего актера и т.д. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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