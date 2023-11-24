Сериалы «Суперпозиция» и «Грузчики» наградили на фестивале Bilbao Seriesland в Испании

Фантастический сериал о путешествиях между мирами «Суперпозиция» с Павлом Табаковым, а также проект о карме и перерождении «Грузчики», стали лауреатами веб-фестиваля Seriesland, который проводится в испанском городе Бильбао. Об этом сообщает пресс-служба Института развития интернета (АНО «ИРИ»), при поддержке которого были созданы сериалы.
фото: пресс-служба ИРИ
«Суперпозицию» отметили в номинации «Лучший жанровый веб-сериал», а «Грузчики» получили награды в категориях «Лучшая режиссерская работа» (Александр Ершов) и «Лучшая операторская работа» (Кирилл Холдин). Вдохновившись зрительским и международным успехом, продюсеры проектов приступили к работе над новыми сезонами.
«Мы не только развлекаем, но просвещаем нашего зрителя. Теория струн, принцип суперпозиции, нелинейность времени — это основа нашего сериала. И если эти темы так заходят во всем мире, то, почему бы не быть продолжению?» , — говорит продюсер «Суперпозиции» Дмитрий Щербанов.
Ранее «Суперпозиция» взяла призы на фестивале Baltimore Next Media Web Fest сразу в четырех номинациях: «Лучший фантастический», «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучший актерский», а перед этим проект стал «Лучшим сериалом» на фестивале Minnesota WebFest. На этом же смотре фантастическая трагикомедия «Грузчики» была признана лучшей в категориях «Лучший фантастический сериал» и «Лучшее драматическое исполнение» (Данил Стеклов).
«В соцсетях нам многие задают вопрос о продолжении сериала, мы хотим обрадовать наших зрителей: второй сезон в планах и уже идет работа над сценарием. Могу сказать, что в новых сериях история главных героев будет еще более глубокой и драматичной, с сильным философским подтекстом» , — рассказала продюсер «Грузчиков» Ольга Володина.
В фестивале Seriesland IX участвовали более 100 веб-проектов со всего мира. В прошлом году лауреатом стал российский сериал «Батя», который получил приз за лучший сценарий.
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