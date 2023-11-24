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Екатерина Бежанова попытается «Вернуть жизнь»

24 ноября
2023 год

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24 ноября 2023

На «Dомашнем» завершились съемки мелодрамы «Вернуть жизнь», главные роли в которой сыграли Екатерина Бежанова, Сергей Иванюк и Ника Фисенко. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Екатерина Бежанова попытается «Вернуть жизнь»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету талантливый акушер-гинеколог Маргарита Круглова выходит из мест лишения свободы, где она отбывала наказание за убийство мужа. Теперь ей нужно восстановить отношения с дочерью Викой, которой на момент преступления было 11 лет, но опеку над ней оформили родители ее отца. Пытаясь наладить свою жизнь, Маргарита устраивается на работу в больницу, где работала до тюрьмы, и, учитывая прошлые заслуги, ее взяли на должность операционной сестры. Маргарита с первых дней доказывает свой профессионализм и вливается в коллектив. Она даже сближается с анестезиологом Алексеем Потаповым, мужчиной, который впервые за долгое время относится к ней по-человечески. Но в клинике появляется следователь Егор Костров, который расследует дело о незаконных операциях. Он подозревает Риту и находит в ее деле много несостыковок. Теперь ей придется не только доказать свою невиновность, но и сохранить страшную тайну.

«Моя героиня верит, что любовь и добро всегда побеждают, и во всех нас сохраняется эта прекрасная детская настройка. Мне понравилось количество событий в этой истории, поворотов, характеров, сквозь которые героине приходится проходить. Она – идеалистка. Профессия врача отлично подходит Маргарите, ведь она действительно готова на все ради людей», — говорит Екатерина Бежанова.

Режиссерами четырехсерийной мелодрамы выступают Роман Романцов и Сергей Политик. В сериале также сыграли Вахтанг Беридзе, Софья Горшкова, Ирина Чериченко, Александр Коньшин и другие.
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