Екатерина Бежанова попытается «Вернуть жизнь»

По сюжету талантливый акушер-гинеколог Маргарита Круглова выходит из мест лишения свободы, где она отбывала наказание за убийство мужа. Теперь ей нужно восстановить отношения с дочерью Викой, которой на момент преступления было 11 лет, но опеку над ней оформили родители ее отца. Пытаясь наладить свою жизнь, Маргарита устраивается на работу в больницу, где работала до тюрьмы, и, учитывая прошлые заслуги, ее взяли на должность операционной сестры. Маргарита с первых дней доказывает свой профессионализм и вливается в коллектив. Она даже сближается с анестезиологом Алексеем Потаповым, мужчиной, который впервые за долгое время относится к ней по-человечески. Но в клинике появляется следователь Егор Костров, который расследует дело о незаконных операциях. Он подозревает Риту и находит в ее деле много несостыковок. Теперь ей придется не только доказать свою невиновность, но и сохранить страшную тайну.
«Моя героиня верит, что любовь и добро всегда побеждают, и во всех нас сохраняется эта прекрасная детская настройка. Мне понравилось количество событий в этой истории, поворотов, характеров, сквозь которые героине приходится проходить. Она – идеалистка. Профессия врача отлично подходит Маргарите, ведь она действительно готова на все ради людей», — говорит Екатерина Бежанова.
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