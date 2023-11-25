Луффи против Гарри Поттера: главные новости аниме за неделю

Самое интересное

«Сестры» Анна Котова, Ангелина Стречина и Лина Миримская соберутся вместе во второй раз 12 декабря

К ним присоединились художник кино Сергей Февралев и медиаменеджер Софья Митрофанова

Даниил Воробьев, Дмитрий Давыдов и Дарья Мороз вошли в состав жюри фестиваля «Зимний»

Сериалы «Суперпозиция» и «Грузчики» наградили на фестивале Bilbao Seriesland в Испании

В смотре участвовали более 100 веб-проектов со всего мира