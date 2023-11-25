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Луффи против Гарри Поттера: главные новости аниме за неделю

25 ноября
2023 год

Новости кино >>
25 ноября 2023

«Гарри Поттер и Философский камень» лишился почетной шестой строчки самых кассовых фильмов японского проката: теперь на этом месте красуется «Ван-Пис. Красный фильм», «на бис» вернувшийся в национальные кинотеатры с 6 августа. В январе 2024-го «Гуррен-Лаганн: На прорыв!» и «Гуррен-Лаганн: Звездный свет», полнометражные аниме во вселенной культового сериала, отправляются в повторный прокат в Северной Америке. Студия Bandai Namco выложила на YouTube-канале 12 минут второго компиляционного фильма «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045», который на три недели появился в 30 избранных кинотеатрах Японии.


Ёсихиро Тагаси, автор «Охотника х Охотника», сообщил, что заготовил четыре концовки для нетленного сёнэна на случай непредвиденной кончины: мангаке уже 57, вот и приходится думать о самых разных гранях необратимого будущего. Франшиза «Мой домашний герой» разрастается: по триллеру Наоки Ямакавы, уже экранизированному в формате аниме Tezuka ProductionsДети на холме», «Дороро»), 8 марта выйдет фильм с Кураносукэ Сасаки (свежий «Годзилла -1.0») и Такумой ОтооКлинок бессмертного» Такаси Миикэ), а также лайв-экшн-сериал, запланированный на 26 октября (есть трейлер полнометражки). Джей-поп-супердуэт Yoasobi (вы слышали их треки в «Ведьме с Меркурия» и «Звездном дитя») выпустили клип на трек Biri-Biri по мотивам видеоигр Pokemon Scarlet & Violet.

Луффи против Гарри Поттера: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом проекте Наоко Ямады или пятом сезоне «Царства»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Обзор аниме «Мой домашний герой»
Манга-ромком Мамакари «Пышечка, любовь и ошибки!» получит аниме-адаптацию. От щедрот пока только анонсирующий ролик.


После рокового падения с крыши корпулентная Юмэко Кода, закомплексованная, молчаливая и крайне нерешительная, приходит в себя без единого воспоминания, но в полной уверенности, что она — нереальная красотка и талантливейшая сотрудница с массой креативных идей. Знакомые и коллеги в изумление от такого перерождения, а позитивная и харизматичная Юмэко твердо намерена получить максимум удовольствия от жизни. Тем временем выясняется, что несчастный случай был покушением на убийство.

Читать «Опасность в моем сердце» — лучшая романтическая история года
Спокон Кодзи Миуры «Голубая шкатулка» также готовится к экранизации. Главных героев, Тинацу Кано и Тайки Иномату, озвучат Рэйна Уэда (Миё Саймори из «Моего счастливого брака», Лемон Ирвин из «Магии и мускулов») и Сёя Тиба (Рауль Годар из «Фарса убитой нежити», Юдай Имамура из «Синей тюрьмы: Блю Лок»). Производством займется TMS EntertainmentДоктор Стоун», «Очень приятно, Бог»), но это не точно.

Луффи против Гарри Поттера: главные новости аниме за неделю

Каждое утро ученик спортивной школы «Эймэй» Тайки Иномата, состоящий в команде по бадминтону, наблюдает за тренировками баскетболистки Тинацу Кано. И все больше влюбляется в трудолюбивую и талантливую атлетку. Однажды юноша узнает, что по стечению обстоятельств Тинацу будет временно делить кров с его семьей. Сможет ли он набраться смелости и признаться девушке в чувствах?

Читать Баскетбол в кино
Анонсированное в мае оригинальное аниме «Буттигири?!» обрастает подробностями: новый трейлер знакомит с персонажами под динамичный трек Sesame от японского бэнда Kroi. Сериал от студии MAPPAМагическая битва», «Безумный азарт») стартует 13 января 2024-го. Смотрите с русскими субтитрами:


Арадзин Томобоси переводится в школу «Итидзу», печально известную криминогенной обстановкой. Там он вновь сходится со старым товарищем Асаминэ и заводит дружбу с симпатичной одноклассницей Махоро. Ребята сталкиваются с могущественными противниками, но помощь приходит откуда не ждали: всесильный джинн демон Сэнья готов выполнить любое желание Арадзина.

Луффи против Гарри Поттера: главные новости аниме за неделю

В ролях:

Арадзин Томобоси — Гэнки Окава (Алекдора Сэндлер из «Черного клевера», Лемон Ямабуки из «Туалетного мальчика Ханако»).
Асаминэ — Юсукэ Хосино (Асами Нэдзу из «Кэнгана Асуры», Игуана Райдер из «Биско-ржавоеда»).
Махоро — Анна Нагасэ (Усио Кофунэ из «Летнего времени», Цумуги Химэно из «Еще раз «иппон»!»).
Сэнья — Масафуми Кобатакэ (Гуппи из «Страны песков», Барнаби с Кусаригамой из «Семьи шпиона»).

Читать «Адский рай» — мистический боевик той же студии
Студия BonesМоб Психо 100», «Моя геройская академия») выпустила музыкальный клип к фантастическому аниме «Металлическая Руж». Музыку и текст композиции Crimson Lightning написал Тайсэй ИвасакиФронт кровавой блокады», «Спригган»). Сериал, приуроченный к 25-летию студии, покажут в январе грядущего года.


Кроме помороликов (посмотреть можно здесь и здесь), сюжетные подробности, к сожалению, почерпнуть неоткуда: восстание андроидов, известных как Бессмертная девятка, осложняет устоявшиеся отношения между людьми и репликантами. Чтобы ликвидировать мятежников, на Марс отправляется гиноид Руж и её человеческая напарница Наоми Ортманн.

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Давненько не было исекая — исправляемся. Премьера фэнтези «Я делаю всё возможное, чтобы чувствовать себя как дома в другом мире» от EMT SquaredУдар! Гол в будущее», «Ми-ми-ми-мишка») намечена на 7 января. Смотрим трейлер (предыдущий с русскими субтитрами хранится тут) и наслаждаемся жизнерадостным опенингом Cotton Days в исполнении группы Sizuk.


Жизнь 27-летней Мидори Акицу преждевременно заканчивается из-за переутомления. После смерти она получает от Бога задание и перерождается в другом мире малышкой Нефертимой Осфе. Девчушку обожают животные, священные звери, драконы, чудовища и даже пауки, но в обмен на суперспособность она должна выяснить и доложить Богу, достойны ли люди существования.

Луффи против Гарри Поттера: главные новости аниме за неделю

К сэйю Невертимы, Ай Какуме, присоединились:

Ральф — Сюитиро Умэда (Акира Тэндо из «Предсмертного списка зомби», Сакихито Самэи из «Слишком милого кризиса»).
Дейлланд — Тору Фуруя (Токита Косаку из «Паприки», Сугуру Тэсигавара из «Крутого учителя Онидзуки»).
Ларс — Такэтора (Терри из «Магии и мускулов», Юань Ся из «Царства»).
Бог — Синъитиро Мики (Дэвид Вандер Джонс из «Стесняшки», Кай Симада из «Мартовского льва»).
Сол — Кэндзи Номура (Войд Волкс из «Нежити не повезло», Гун из «Гигантского зверя Арса»).
Морики — Томоаки Маэно (Кинро из «Доктора Стоуна», Макото Симада из «Волейбола!!»).

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Луффи против Гарри Поттера: главные новости аниме за неделю

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