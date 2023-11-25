Луффи против Гарри Поттера: главные новости аниме за неделю

«Гарри Поттер и Философский камень
» лишился почетной шестой строчки самых кассовых фильмов японского проката: теперь на этом месте красуется «Ван-Пис. Красный фильм
», «на бис» вернувшийся в национальные кинотеатры с 6 августа. В январе 2024-го «Гуррен-Лаганн: На прорыв!
» и «Гуррен-Лаганн: Звездный свет
», полнометражные аниме во вселенной культового сериала
, отправляются в повторный прокат в Северной Америке. Студия Bandai Namco
выложила на YouTube-канале 12 минут второго компиляционного фильма «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045
», который на три недели появился в 30 избранных кинотеатрах Японии.
Ёсихиро Тагаси
, автор «Охотника х Охотника
», сообщил, что заготовил четыре концовки для нетленного сёнэна
на случай непредвиденной кончины: мангаке уже 57, вот и приходится думать о самых разных гранях необратимого будущего. Франшиза «Мой домашний герой
» разрастается: по триллеру Наоки Ямакавы
, уже экранизированному в формате аниме Tezuka Productions
(«Дети на холме
», «Дороро
»), 8 марта выйдет фильм с Кураносукэ Сасаки
(свежий «Годзилла -1.0
») и Такумой Отоо
(«Клинок бессмертного
» Такаси Миикэ
), а также лайв-экшн-сериал, запланированный на 26 октября (есть трейлер
полнометражки). Джей-поп-супердуэт Yoasobi
(вы слышали их треки в «Ведьме с Меркурия
» и «Звездном дитя
») выпустили клип на трек Biri-Biri
по мотивам видеоигр Pokemon Scarlet & Violet
.
Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом проекте Наоко Ямады или пятом сезоне «Царства»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.
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Обзор аниме «Мой домашний герой»
Манга-ромком Мамакари
«Пышечка, любовь и ошибки!
» получит аниме-адаптацию. От щедрот пока только анонсирующий ролик.
После рокового падения с крыши корпулентная Юмэко Кода, закомплексованная, молчаливая и крайне нерешительная, приходит в себя без единого воспоминания, но в полной уверенности, что она — нереальная красотка и талантливейшая сотрудница с массой креативных идей. Знакомые и коллеги в изумление от такого перерождения, а позитивная и харизматичная Юмэко твердо намерена получить максимум удовольствия от жизни. Тем временем выясняется, что несчастный случай был покушением на убийство.
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«Опасность в моем сердце» — лучшая романтическая история года
Спокон Кодзи Миуры
«Голубая шкатулка
» также готовится к экранизации. Главных героев, Тинацу Кано и Тайки Иномату, озвучат Рэйна Уэда
(Миё Саймори
из «Моего счастливого брака
», Лемон Ирвин
из «Магии и мускулов
») и Сёя Тиба
(Рауль Годар
из «Фарса убитой нежити
», Юдай Имамура
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
»). Производством займется TMS Entertainment
(«Доктор Стоун
», «Очень приятно, Бог
»), но это не точно.
Каждое утро ученик спортивной школы «Эймэй» Тайки Иномата, состоящий в команде по бадминтону, наблюдает за тренировками баскетболистки Тинацу Кано. И все больше влюбляется в трудолюбивую и талантливую атлетку. Однажды юноша узнает, что по стечению обстоятельств Тинацу будет временно делить кров с его семьей. Сможет ли он набраться смелости и признаться девушке в чувствах?
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Баскетбол в кино
Анонсированное
в мае оригинальное аниме «Буттигири?!
» обрастает подробностями: новый трейлер знакомит с персонажами под динамичный трек Sesame
от японского бэнда Kroi
. Сериал от студии MAPPA
(«Магическая битва
», «Безумный азарт
») стартует 13 января 2024-го. Смотрите с русскими субтитрами:
Арадзин Томобоси переводится в школу «Итидзу», печально известную криминогенной обстановкой. Там он вновь сходится со старым товарищем Асаминэ и заводит дружбу с симпатичной одноклассницей Махоро. Ребята сталкиваются с могущественными противниками, но помощь приходит откуда не ждали: всесильный
джинн
демон Сэнья готов выполнить любое желание Арадзина.
В ролях:
Арадзин Томобоси — Гэнки Окава
(Алекдора Сэндлер из «Черного клевера
», Лемон Ямабуки из «Туалетного мальчика Ханако
»).
Асаминэ — Юсукэ Хосино
(Асами Нэдзу из «Кэнгана Асуры
», Игуана Райдер из «Биско-ржавоеда
»).
Махоро — Анна Нагасэ
(Усио Кофунэ из «Летнего времени
», Цумуги Химэно из «Еще раз «иппон»!
»).
Сэнья — Масафуми Кобатакэ
(Гуппи из «Страны песков
», Барнаби с Кусаригамой
из «Семьи шпиона
»).
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«Адский рай» — мистический боевик той же студии
Студия Bones
(«Моб Психо 100
», «Моя геройская академия
») выпустила музыкальный клип к фантастическому аниме «Металлическая Руж
». Музыку и текст композиции Crimson Lightning
написал Тайсэй Ивасаки
(«Фронт кровавой блокады
», «Спригган
»). Сериал, приуроченный к 25-летию студии, покажут в январе грядущего года.
Кроме помороликов (посмотреть можно здесь
и здесь
), сюжетные подробности, к сожалению, почерпнуть неоткуда: восстание андроидов, известных как Бессмертная девятка, осложняет устоявшиеся отношения между людьми и репликантами. Чтобы ликвидировать мятежников, на Марс отправляется гиноид Руж и её человеческая напарница Наоми Ортманн.
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«Гридмен» — необычное аниме в жанре меха
Давненько не было исекая
— исправляемся. Премьера фэнтези «Я делаю всё возможное, чтобы чувствовать себя как дома в другом мире
» от EMT Squared
(«Удар! Гол в будущее
», «Ми-ми-ми-мишка
») намечена на 7 января. Смотрим трейлер (предыдущий с русскими субтитрами хранится тут
) и наслаждаемся жизнерадостным опенингом Cotton Days
в исполнении группы Sizuk
.
Жизнь 27-летней Мидори Акицу преждевременно заканчивается из-за переутомления. После смерти она получает от Бога задание и перерождается в другом мире малышкой Нефертимой Осфе. Девчушку обожают животные, священные звери, драконы, чудовища и даже пауки, но в обмен на суперспособность она должна выяснить и доложить Богу, достойны ли люди существования.
К сэйю Невертимы, Ай Какуме
, присоединились:
Ральф — Сюитиро Умэда
(Акира Тэндо
из «Предсмертного списка зомби
», Сакихито Самэи
из «Слишком милого кризиса
»).
Дейлланд — Тору Фуруя
(Токита Косаку из «Паприки
», Сугуру Тэсигавара из «Крутого учителя Онидзуки
»).
Ларс — Такэтора
(Терри
из «Магии и мускулов
», Юань Ся из «Царства
»).
Бог — Синъитиро Мики
(Дэвид Вандер Джонс
из «Стесняшки
», Кай Симада из «Мартовского льва
»).
Сол — Кэндзи Номура
(Войд Волкс из «Нежити не повезло
», Гун
из «Гигантского зверя Арса
»).
Морики — Томоаки Маэно
(Кинро
из «Доктора Стоуна
», Макото Симада из «Волейбола!!
»).
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«Перерождение дяди» — еще один фэнтезийный исекай
Бонус
:
Семья
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о семействе Форджер.
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