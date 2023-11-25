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«Внутри Лапенко» вернется с финальным сезоном

25 ноября
2023 год

Новости кино >>
25 ноября 2023
Веб-сериал «Внутри Лапенко» вернется с четвертым сезоном, который станет для проекта финальным. Эпизоды будут выходить с 4 по 8 декабря на платформе VK Видео, уточняется в YouTube-канале шоу. Все роли по традиции исполнит Антон Лапенко.



Финальный сезон будет приквелом и расскажет о детстве любимых персонажей. Юные жители города Катамарановска отправятся в пионерлагерь «Лисья горка», где их ждет лето, полное приключений и захватывающих событий. Зрители познакомятся с наивным Инженером и его одноклассником недотепой Жилиным, а также узнают, каким ребенком был Игорь Катамаранов, как покорял сердца девушек роскошный первокурсник американского кино-института Ричард Сапогов, станут свидетелями проделок местных хулиганов — братьев Стрельниковых и увидят рождение группы всех времен и достоинств «Багровый Фантомас». Также раскроется главная тайна предыдущих сезонов – кто такая Особа, существовала ли она на самом деле, и какие события заставили Инженера поселить ее в своих фантазиях.

«Внутри Лапенко» вернется с финальным сезоном
фото: кадр из «Внутри Лапенко»

«Внутри Лапенко» начал выходить в 2019 году, а в 2021-м проект, собравший десятки миллионов просмотров на YouTube, получил премию российской веб-индустрии как лучший веб-сериал.
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обсуждение >>
№ 4
Angelika77   26.11.2023 - 14:24
забавный сериал, много о нем слышала, только никогда не смотрела. сложно оценивать новость, никакого мнения особо нет. читать далее>>
№ 3
Сокельников Иван   26.11.2023 - 02:01
Очень не хотелось бы, чтобы это был финал. Как же мы потом будем жить без этого сериала? читать далее>>
№ 2
babydylnova   26.11.2023 - 01:46
Лапенко конечно талантище! Как же здорово он играет своих героев и причём каждый образ знаком лично читать далее>>
№ 1
Н Аркадьев (Анапа)   25.11.2023 - 22:52
Молодцы, что выпустили 4 сезон. Очень хочется увидеть столь дорогого и любимого персонажа в новых и интересных жизненных ситуациях. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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