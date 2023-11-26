Седьмой «Крик» лишился главных звезд

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Новости кино «Сестры» Анна Котова, Ангелина Стречина и Лина Миримская соберутся вместе во второй раз 12 декабря Премьера новых серий комедийного сериала состоится на START

Лайфстайл «У меня нет информации об этом»: Нелли Уварова о перезапуске «Не родись красивой» С актрисой пока никто не связался

Интервью Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа» Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни

Новости кино «Стальное сердце», «Моя собака – космонавт» и продолжение «Пальмы» получат поддержку Фонда кино На финансирование могут рассчитывать 7 картин для детской и семейной аудитории и 3 авторских анимационных фильма

Новости кино Анастасия Панина возглавила опергруппу в новых сезонах детектива «Я знаю твои секреты» Премьера состоится на телеканале 29 и 30 ноября

Интервью Ингрид Олеринская: «Я кайфую от одиночества» Актриса – о сериале «Мафия – дело семейное» и маме, которая всегда находит нужные слова для поддержки