Седьмой «Крик» лишился главных звезд

Все началось с высказываний Барреры в защиту Палестины. Актриса обратила внимание, что Израиль по сути устроил геноцид в Секторе Газа, после чего студия Spyglass в «лучших традициях» культуры отмены поспешила разорвать с ней контракт.
Следом за коллегой хлопнула дверью перед носом продюсеров и Ортега, назвав причиной своего ухода конфликт в расписании из-за занятости во втором сезоне сериала «Уэнздэй» и других фильмах. Официально это решение было принято актрисой задолго до начала войны. Однако, судя по информации TMZ, звезда явно поддерживает Барреру в палестинском вопросе, поскольку она лайкала ее посты в соцсети Илона Маска, но после скандала удалила все свои «лайки».
«Все отстой. Хватит кричать. Это было не мое решение», — прокомментировал увольнение Барреры режиссер «Крика 7» Кристофер Лэндон, после чего не забыл удалить данное сообщение из Х.
Как уточняет Variety, в настоящий момент продюсеры вынуждены решать вопрос со сценарием и актерской командой. Похоже, им придется пойти на уступки в переговорах с главной звездой серии Нив Кэмпбелл, поскольку именно из-за низкого гонорара она отказалась возвращаться к роли Сидни Прескотт в шестой части. Кортни Кокс также способна предстать в качестве журналистки Гейл Уэзерс. Поговаривают также о появлении Патрика Демпси, засветившегося в «Крике 3». А может и вовсе в серию переберется Джессика Рот из дилогии Лэндона «Счастливого дня смерти». Остается только гадать, сохранит ли режиссер свой пост и выйдет ли фильм в 2025 году, как это было запланировано.
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