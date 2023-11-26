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Джеки Чан записался во вторую часть «Каратэ-пацана»

26 ноября
2023 год

Новости кино >>
26 ноября 2023

Джеки Чан вернется к своей роли в «Каратэ-пацане 2». Компанию ему составит звезда оригинального «Парня-каратиста» и сериала «Кобра Кай» Ральф Маккио. Об этом стало известно благодаря ролику, опубликованному компанией Sony Pictures.



В видеобращении к зрителям актеры сообщили о старте мирового кастинга на главную роль.

Вернется ли к своему образу Джейден Смит, сыгравший в первом «Каратэ-пацане», пока информации нет. Выход сиквела в прокат запланирован на 13 декабря 2024 года. Режиссерское кресло доверили Джонатану Энтвистлу, работавшему над сериалом «Конец ***го мира».

Джеки Чан записался во вторую часть «Каратэ-пацана»
фото: кадр из фильма «Парень-каратист»

Первоисточник Джона Джи Эвилдсена с Ральфом Маккио, Пэтом Моритой, Мартином Коувом и Элизабет Шу появился на свет в 1984-м. Это история о нескладном подростке Даниэле, терпящем постоянные унижения от тех, кто сильнее его, пока он наконец не овладевает приемами и философией карате. У картины есть три сиквела, перезапуск 2010 года и продолжение в виде сериала «Кобра Кай», в котором заняты актеры из первой части.
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