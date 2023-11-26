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Сериал про Лару Крофт обрел сценариста

26 ноября
2023 год

Новости кино >>
26 ноября 2023
Найден сценарист для телевизионной адаптации серии игр Tomb Raider. Это Меган Макдоннелл, работавшая над сериалом «ВандаВижен» и «Капитаном Марвел 2», уточняет Variety.

Сериал про Лару Крофт обрел сценариста

Шоу про Лару Крофт, возглавляемое звездой «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж, выйдет на стриминговом сервисе Prime Video.

Ранее расхитительницу гробниц на большом экране воплощали Анджелина Джоли и Алисия Викандер. Популярная кинодилогия нулевых с Джоли собрала в мировом прокате 432 миллиона долларов, а на счету «Лары Крофт» с Викандер 273 млн $.
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