Сериал про Лару Крофт обрел сценариста

Найден сценарист для телевизионной адаптации серии игр Tomb Raider
. Это Меган Макдоннелл, работавшая над сериалом «ВандаВижен
» и «Капитаном Марвел 2
», уточняет Variety
.
Шоу про Лару Крофт, возглавляемое звездой «Дряни
» Фиби Уоллер-Бридж
, выйдет на стриминговом сервисе Prime Video.
Ранее расхитительницу гробниц на большом экране воплощали Анджелина Джоли
и Алисия Викандер
. Популярная кинодилогия нулевых с Джоли собрала в мировом прокате 432 миллиона долларов, а на счету «Лары Крофт
» с Викандер 273 млн $.
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