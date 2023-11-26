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Брендан Фрейзер станет родственником на час

26 ноября
2023 год

Новости кино >>
26 ноября 2023
Брендану Фрейзеру досталась главная роль в драмеди «Семья напрокат» (Rental Family) производства студии Searchlight, уверяет Deadline.


Это история актера-неудачника, обитающего в Токио, которого нанимают как типичного американского парня для съемок в японской рекламе «семьи напрокат». Роли родственников, которые он играет для чужих ему людей, приводят его к самопознанию и изменению собственной жизни.

За постановку и сценарий отвечает Хикари, работавшая над сериалом «Грызня». В продюсерской команде заявлены Эдди Вайзман и Джулия Лебедева. Старт съемок запланирован на ближайшую весну.
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