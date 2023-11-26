Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Антагонист «Дюны 2» Фейд-Раута Харконнен окажется в мире шутера Call of Duty: Modern Warfare III

26 ноября
2023 год

Новости кино >>
26 ноября 2023
В шутер Call of Duty: Modern Warfare III заглянет антагонист второй части «Дюны» Фейд-Раута Харконнен, уверяет Comicbook.

Антагонист «Дюны 2» Фейд-Раута Харконнен окажется в мире шутера Call of Duty: Modern Warfare III
фото: comicbook.com

Эту роль в фильме Дени Вильнева исполнил Остин Батлер. Принимал ли он участие в озвучании скина своего героя для игры или создатели без ведома актера воссоздали внешность персонажа и использовали реплики из картины, пока неизвестно.

«Дюну 2» студия Warner Bros. планировала выпустить в прокат этой осенью до выхода Call of Duty: Modern Warfare III, и намечавшийся кроссовер между фильмом и игровой серией был не лишен логики. Однако забастовка актеров и сценаристов существенно подкорректировала планы, и релиз ленты пришлось перенести на 1 марта 2024 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Эмили Уотсон снимается в приквеле «Дюны»
По «Дюне» создают еще одну игру
Леа Сейду ведет переговоры, чтобы сыграть в сиквеле «Дюны»
Кристофер Уокен снимется в сиквеле «Дюны»
Поиск по меткам
игры
персоны
Остин БатлерДени Вильнёв
фильмы
ДюнаДюна 2

анонс

Скорбим

Наталия Дмитриева
25 ноября ушла из жизни актриса Наталия Дмитриева.

День рождения >>

Максим Аверин
Андрис Кейшс
Игорь Класс
Марина Куделинская
Тамта Лано
Антон Макарский
Илья Оболонков
Кирилл Рубцов
Тамара Шакирова
Анри Видаль
Кшиштоф Кершновский
Питер Фачинелли
Тамсин Эгертон
Казимеж Юноша-Стемповский
Мариуш Якус
Матеуш Яницкий
все родившиеся 26 ноября >>

Афиша кино >>

Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии
драма, комедия, притча, трагикомедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2014
Нина
драма
Грузия, Россия, 2023
Блондинка
лирическая комедия
Россия, 2023
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
Паранормальные явления. Другое измерение
детектив, триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2023
Волшебное приключение Да Винчи
биография, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Люксембург, США, Франция, 2023
Игра в Пусане
драма, спортивный фильм
Южная Корея, 2023
Королевство зверей
драма, научная фантастика, приключения
Франция, 2023
Мой мир SHINee
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Немая ярость
боевик, триллер
США, 2023
Проклятие дудочника
мистика, фильм ужасов, фэнтези
США, 2023
Шопоголики
комедия
Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram