Антагонист «Дюны 2» Фейд-Раута Харконнен окажется в мире шутера Call of Duty: Modern Warfare III

В шутер Call of Duty: Modern Warfare III заглянет антагонист второй части «Дюны
» Фейд-Раута Харконнен, уверяет Comicbook
.
Эту роль в фильме Дени Вильнева
исполнил Остин Батлер
. Принимал ли он участие в озвучании скина своего героя для игры или создатели без ведома актера воссоздали внешность персонажа и использовали реплики из картины, пока неизвестно.
«Дюну 2
» студия Warner Bros. планировала выпустить в прокат этой осенью до выхода Call of Duty: Modern Warfare III, и намечавшийся кроссовер между фильмом и игровой серией был не лишен логики. Однако забастовка актеров и сценаристов существенно подкорректировала планы, и релиз ленты пришлось перенести на 1 марта 2024 года.
обсуждение >>