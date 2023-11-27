«Я — твоя мать»: Гарик Харламов и Лариса Гузеева пытаются рассказать Настасье Самбурской об обмене телами в эксклюзивном отрывке из «Тёщи»

что почитать?

На финансирование могут рассчитывать 7 картин для детской и семейной аудитории и 3 авторских анимационных фильма

К ним присоединились художник кино Сергей Февралев и медиаменеджер Софья Митрофанова

Даниил Воробьев, Дмитрий Давыдов и Дарья Мороз вошли в состав жюри фестиваля «Зимний»

Новости кино

Сериалы «Суперпозиция» и «Грузчики» наградили на фестивале Bilbao Seriesland в Испании

В смотре участвовали более 100 веб-проектов со всего мира