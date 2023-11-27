«Я — твоя мать»: Гарик Харламов и Лариса Гузеева пытаются рассказать Настасье Самбурской об обмене телами в эксклюзивном отрывке из «Тёщи»

Кино-Театр.Ру
предлагает вашему вниманию эсклюзивный отрывок из комедии «Тёща
» с Гариком Харламовым
и Ларисой Гузеевой
в главных ролях.
В ролике персонажи Харламова и Гузеевой пытаются объяснить беременной героине Настасьи Самбурской
, что каким-то невероятным образом обменялись друг с другом телами.
Зрителей ожидает история Ольги Николаевны, волевой женщины и начальницы ЖКХ, которая вполне довольна своей жизнью. Она – хозяйка дома и на работе – полностью контролирует своего мужа Романа Павловича и оберегает дочь Варю. Единственный, кто не вписывается в её счастливую картину мира, — это зять Виктор, от которого на днях должна родить горячо любимая дочка. И вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля.
Помимо Гузеевой, Харламова и Самбурской в фильме также играют Александр Лыков
, Марк Богатырев
, Никита Тарасов
и другие. Режиссерское кресло занял клипмейкер из Казахстана Аскар Узабаев
.
«Тёща» в прокате с 30 ноября.
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