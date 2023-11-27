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Виктор Хориняк, Гоша Куценко и Юрий Кузнецов сыграли в третьем «Непослушнике»

27 ноября
2023 год

Новости кино >>
27 ноября 2023
В Москве подошли к концу съемки третьей части популярной серии Владимира Котта «Непослушник», сообщает пресс-служба телеканала «Россия», при чьей поддержке создается данный фильм.

Виктор Хориняк, Гоша Куценко и Юрий Кузнецов сыграли в третьем «Непослушнике»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету Дима (Виктор Хориняк), уже не «Димонстр», а вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне, а Саша Черный (Гоша Куценко) — добропорядочный монах в монастыре у отца Анатолия (Юрий Кузнецов). Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят группу, а правильнее сказать — группировку четырех детдомовских детей: двух братьев и двух сестер. Неоднократные побеги из детдома, мелкие кражи приводят к тому, что их могут отправить в место более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать жизнь ребят и поэтому дает им последний шанс. Он привозит их на перевоспитание к отцу Анатолию. Следователь верит, что если удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Черного, то с маленькими детьми тем более получится. Но это оказалось ошибкой. Ни отец Анатолий, ни призванные в помощь Дима и Черный не могут совладать с детьми, которые «поставили на уши» весь монастырь.

У Димы нет времени продолжать воспитание, и он уезжает. Черному тоже не до того — его нашли старые дружки, и он решает бежать из страны. Дети узнают про это и «убеждают» Черного взять их с собой. Тот соглашается — они будут выдавать себя за семью паломников, что должно помочь в их путешествии. Обнаружив побег, отец Анатолий просит Диму найти беглецов и всех образумить. Дима отправляется в эту погоню со своим маленьким сыном, представив ему это как долгожданный поход. Эта погоня станет испытанием для детей, но главное — она изменит взрослых.

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Съемки начались в Териберке с финальных сцен фильма. Все переживали, что юным актерам будет сложно сыграть те чувства, к которым они должны прийти в конце фильма, но благодаря репетициям накануне съемок сцена получилась такой, какой была задумана. И это еще больше сблизило детей, которым предстояло 30 смен быть игровой семьей. Конечно, в экспедиции всегда есть риск, что из-за погоды что-то пойдет не по плану. Но здесь природа, как будто стала членом съемочной команды. В одну смену по плану нужна была сначала сцена со снегом — и он пошел по-настоящему, а после обеда на другой локации было нужно солнце — и оно вышло.

В Териберке Гоше Куценко и его юным партнерам в кадре пришлось попробовать разные средства передвижения — баркас, внедорожник, лошадей (или единорогов — тут, как посмотреть). А в сцене преследования героев браконьерами один джип с каскадерами случайно перевернулся, что в итоге стало незапланированным, но ярким трюком, который войдет в материал фильма. Куценко признался группе, что эти четыре съемочных дня были самыми яркими и эмоциональными за последние много лет его карьеры.

Виктор Хориняк, Гоша Куценко и Юрий Кузнецов сыграли в третьем «Непослушнике»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Третья часть «Непослушника» для режиссера Владимира Котта — «это абсолютно семейная история про то, что каждый может найти близких людей — семью. Побег с детьми для Саши Черного становится путешествием не только на край Земли, но и внутрь себя. В этой истории очень много связано как с фантастическим персонажем, так и с представлением детей о том, как должна выглядеть настоящая семья, которой у них нет, но которую они обретут в конце концов».

Еще одними юными дебютантами на съемках стали студенты Луганской Академии культуры и искусств имени М. Матусовского. Котт пригласил их к себе площадку, когда давал там мастер-класс. Настя, Никита, Алена, Денис и Виталик первый раз оказались на настоящей съемочной площадке. После съемок ребята еще больше горят кино и верят, что смогут реализовать что-то большое своими руками.

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«Когда мы приехали в первый день, мы были в шоке от масштабов: локации, игра актеров и организация всего съёмочного процесса. На второй день нас распределили по цехам: осветители, реквизиторы, костюмеры. Каждый попробовал себя в разных сферах. Вся съемочная группа с радостью отвечала на наши вопросы, а их было очень много. А на четвертый день мы поучаствовали в съемке как актеры массовых сцен. Завели много знакомств, обменялись контактами, вдохновились. Настя теперь хочет пойти на актерские курсы, она много общалась с Жанной, детским коучем, которая работала на площадке. Мы с парнями хотим снять короткометражку и делаем сюжет о поездке», — рассказал Виталик, один из ребят-студентов.

В картине также сыграли Сергей Селин, Борис Каморзин, Олег Васильков, Дмитрий Блохин, Олег Каменщиков и Александр Синюков. За визуальную составляющую отвечают оператор Максим Калиганов и художник-постановщик Александра Зинченко.
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Виктор Хориняк, Гоша Куценко и Юрий Кузнецов сыграли в третьем «Непослушнике» фотографии
Виктор Хориняк, Гоша Куценко и Юрий Кузнецов сыграли в третьем «Непослушнике» фотографии
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