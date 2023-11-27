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«Девушки с Макаровым» вернутся к зрителям 11 декабря

27 ноября
2023 год

Новости кино >>
27 ноября 2023
На ТНТ 11 декабря в 20.00 состоится премьера четвертого сезона комедии «Девушки с Макаровым», главные роли в которой играют Павел Майков, Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Владислава Ермолаева и Елена Полянская. Новых персонажей — адвоката Маргариту, с которой у сурового опера Макарова будет роман, и героя полицейских сериалов — в продолжении сыграют Ирина Темичева и Кузьма Сапрыкин. К своим ролям в сериале вернутся Дмитрий Лысенков, Андрей Пынзару и Георгий Дронов. Режиссером нового сезона стала Радда Новикова, уточняет пресс-служба телеканала.

«Девушки с Макаровым» вернутся к зрителям 11 декабря
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В четвертом сезоне сотрудники ОВД Бутово продолжат защищать свой район, параллельно разбираясь в личной жизни и ввязываясь в приключения. Начальник Уголовного розыска Павел Макаров пытается жить дальше после ухода Леры (Наталья Бардо) и строит новые отношения с адвокатом Маргаритой (Темичева). Но прошлое не отпускает Макарова так легко. Туркина по случайности подтолкнет своего Криминалиста к серьезному шагу, после чего они будут готовиться к свадьбе. Уставшая от неудачных отношений Верба узнает, что настоящая любовь ждет ее буквально за углом… дежурной части. Для старшего лейтенанта Поповой работа впервые в жизни отступит на второй план – она влюбляется в молодую звезду полицейских сериалов. Несмотря на множество событий в личной жизни девушек, старшие лейтенанты Синицкая, Попова, Верба и Туркина должны продолжать бороться с преступностью в ОВД Бутово, а Макаров – разгребать последствия их ошибок.

«Удивительно, но у нас опять получился смешной сезон, представляете? И мы рады, что он будет показан в канун Нового года, потому что в нем как в салате "Оливье" очень много вкусных ингредиентов – и любовь, и свадьба, и роман с известным актером, веселые конфликты, неожиданные возвращения, драки, погони, перестрелки и прочий экшн, больше натурных съемок, а самое главное, много качественных хороших шуток. Так что, с наступающим всех праздником и приятного аппетита», — прокомментировал креативный продюсер сериала Антон Морозенко.
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«Девушки с Макаровым» вернутся к зрителям 11 декабря фотографии
«Девушки с Макаровым» вернутся к зрителям 11 декабря фотографии
«Девушки с Макаровым» вернутся к зрителям 11 декабря фотографии
«Девушки с Макаровым» вернутся к зрителям 11 декабря фотографии
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