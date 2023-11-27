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Объявлены победители фестиваля экранизаций «Читка 2.0»

27 ноября
2023 год

Новости кино >>
27 ноября 2023
Подведены итоги фестиваля экранизаций и форум кино и литературы «Читка 2.0», проходившего в Москве 25 и 26 ноября. Согласно пресс-службе смотра, «самым интересным проектом в разработке» члены жюри назвали проект сериала «Последний день лета». «Самыми ожидаемыми экранизациями» признаны фильмы «Мастер и Маргарита», «Танцуй, Селедка!» и сериал «Денискины рассказы». В питчинге литературных прав приз получило издательство Like Book. Также спецпризом «Выбор профильных тг-каналов» отмечена готовящаяся экранизация «777» по роману Кирилла Рябова, которую планирует поставить Александр Хант.

Объявлены победители фестиваля экранизаций «Читка 2.0»
фото: пресс-служба фестиваля

Ведущими церемонии закрытия, прошедшей в «Старт Хабе» на «Красном Октябре», стали Александр Цыпкин и Евгений Гришковец. Первую награду вручила актриса Марина Доможирова. Спецприз «Автор» с формулировкой «Первый российский блокбастер в кино и литературе» получил писатель Сергей Лукьяненко. Специальных призов «За смелость выбора материала для экранизации» удостоены сериалы «Библиотекарь», «Плейлист волонтера» и фильм Бориса Хлебникова «Снегирь».

В рамках закрытия фестиваля-форума были показаны эксклюзивные видеоматериалы таких ожидаемых кинорелизов, как «Летучий корабль» Ильи Учителя, «Волшебник изумрудного города» Игоря Волошина и «Бременские музыканты» Алексея Нужного. Проекты представили режиссеры картин. Они рассказали о создании проектов и почему выбрали именно эти произведения для экранизации.

Объявлены победители фестиваля экранизаций «Читка 2.0»
фото: пресс-служба фестиваля

Завершая фестиваль-форум, его учредитель Антон Калинкин отметил: «Главный результат — нам есть, что читать и что смотреть в ближайшее время».

За два фестивальных дня гости и участники увидели более 20 проектов экранизаций в разной стадии производства, а 12 крупнейших издательств представили более 40 литературных новинок, подходящих для экранизации. Кроме того, в рамках смотра прошли деловые дискуссионные панели. В частности, представители кино и литературы обсудили, какой контент ждет современная молодая аудитория, как работа с экранизациями устроена на международном рынке, принципы формирования стоимости авторских прав и как продюсеру взаимодействовать с издательством и что авторы думают об идеальных экранизациях их жанров. Также на площадке фестиваля прошел образовательный курс семинаров по созданию короткометражных фильмов. О том, как снять свой короткометражный фильм и как продвигать его, рассказали Жора Крыжовников, Андрей Золотарев, Иван И. Твердовский, Ситора Алиева, главный редактор «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов и куратор киношколы «Студия 24» Анна Ефимова. Все лекции посещали студенты профильных вузов.
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фильмы
777БиблиотекарьБременские музыкантыВолшебник изумрудного городаДенискины рассказыЛетучий корабльМастер и МаргаритаПлейлист волонтёраСнегирьТанцуй, Селёдка!

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Объявлены победители фестиваля экранизаций «Читка 2.0» фотографии
Объявлены победители фестиваля экранизаций «Читка 2.0» фотографии
Объявлены победители фестиваля экранизаций «Читка 2.0» фотографии
Объявлены победители фестиваля экранизаций «Читка 2.0» фотографии
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