Объявлены победители фестиваля экранизаций «Читка 2.0»

Подведены итоги фестиваля экранизаций и форум кино и литературы «Читка 2.0», проходившего в Москве 25 и 26 ноября. Согласно пресс-службе смотра, «самым интересным проектом в разработке» члены жюри назвали проект сериала «Последний день лета». «Самыми ожидаемыми экранизациями» признаны фильмы «Мастер и Маргарита», «Танцуй, Селедка!» и сериал «Денискины рассказы». В питчинге литературных прав приз получило издательство Like Book. Также спецпризом «Выбор профильных тг-каналов» отмечена готовящаяся экранизация «777» по роману Кирилла Рябова, которую планирует поставить Александр Хант.
Завершая фестиваль-форум, его учредитель Антон Калинкин отметил: «Главный результат — нам есть, что читать и что смотреть в ближайшее время».
За два фестивальных дня гости и участники увидели более 20 проектов экранизаций в разной стадии производства, а 12 крупнейших издательств представили более 40 литературных новинок, подходящих для экранизации. Кроме того, в рамках смотра прошли деловые дискуссионные панели. В частности, представители кино и литературы обсудили, какой контент ждет современная молодая аудитория, как работа с экранизациями устроена на международном рынке, принципы формирования стоимости авторских прав и как продюсеру взаимодействовать с издательством и что авторы думают об идеальных экранизациях их жанров. Также на площадке фестиваля прошел образовательный курс семинаров по созданию короткометражных фильмов. О том, как снять свой короткометражный фильм и как продвигать его, рассказали Жора Крыжовников, Андрей Золотарев, Иван И. Твердовский, Ситора Алиева, главный редактор «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов и куратор киношколы «Студия 24» Анна Ефимова. Все лекции посещали студенты профильных вузов.
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