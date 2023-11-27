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Александра Бортич влюбляется в таинственного Серкана в тизер-трейлере «Блеска»

27 ноября
2023 год

Новости кино >>
27 ноября 2023

Опубликован тизер-трейлер сериала «Блеск», в котором создатели намекнули на характер и образ главного героя Серкана. Имя актера, который исполнил его роль, пока держится в тайне, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви.



Образ Серкана намекает на то, что зрителя ждет погружение в сюжет, пронизанный восточными мотивами. История расскажет о турецком похитителе женских сердец, приехавшем в Россию на поиски жены. Герой поймет, что задуманное вряд ли увенчается успехом, когда на его пути появится молодая аферистка Аня.

По словам режиссера сериала Марии Агранович, «в этой истории есть какая-то невероятная энергия: в сюжете, в артистах, с которыми мне посчастливилось работать. Главные герои очень разные, противоречивые, — а это как раз то, что так любит российский зритель. Мы постарались сделать историю нетипичной, с неожиданными сюжетными поворотами, яркими деталями и локациями. Надеюсь, благодаря всему этому каждый получит огромное удовольствие от просмотра».

Александра Бортич влюбляется в таинственного Серкана в тизер-трейлере «Блеска»

В «Блеске» сыграли Саша Бортич, Кирилл Кяро, Лариса Долина, Иван Батарев, Александр Мизев, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Юлия Гаврилина, Алена Бабенко и Артур Бесчастный. Производством сериала занимается Продюсерский центр «Синема Продакшн».

«"Блеск" — мой второй проект в большом кино, и я могу смело сказать, что мне очень везет на талантливых людей в команде и в кадре. Я получила огромное удовольствие от работы на проекте и в процессе не раз ловила себя на мысли о том, что сама ужасно хочу посмотреть этот сериал — я поклонница таких запутанных историй и надеюсь, что зритель тоже ее оценит», — говорит Юлия Гаврилина.
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