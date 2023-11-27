Александра Бортич влюбляется в таинственного Серкана в тизер-трейлере «Блеска»

Опубликован тизер-трейлер сериала «Блеск
», в котором создатели намекнули на характер и образ главного героя Серкана. Имя актера, который исполнил его роль, пока держится в тайне, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви.
Образ Серкана намекает на то, что зрителя ждет погружение в сюжет, пронизанный восточными мотивами. История расскажет о турецком похитителе женских сердец, приехавшем в Россию на поиски жены. Герой поймет, что задуманное вряд ли увенчается успехом, когда на его пути появится молодая аферистка Аня.
По словам режиссера сериала Марии Агранович
, «в этой истории есть какая-то невероятная энергия: в сюжете, в артистах, с которыми мне посчастливилось работать. Главные герои очень разные, противоречивые, — а это как раз то, что так любит российский зритель. Мы постарались сделать историю нетипичной, с неожиданными сюжетными поворотами, яркими деталями и локациями. Надеюсь, благодаря всему этому каждый получит огромное удовольствие от просмотра».
В «Блеске» сыграли Саша Бортич
, Кирилл Кяро
, Лариса Долина
, Иван Батарев
, Александр Мизев
, Екатерина Волкова
, Алексей Агранович
, Юлия Гаврилина
, Алена Бабенко
и Артур Бесчастный
. Производством сериала занимается Продюсерский центр «Синема Продакшн».
«"Блеск" — мой второй проект в большом кино, и я могу смело сказать, что мне очень везет на талантливых людей в команде и в кадре. Я получила огромное удовольствие от работы на проекте и в процессе не раз ловила себя на мысли о том, что сама ужасно хочу посмотреть этот сериал — я поклонница таких запутанных историй и надеюсь, что зритель тоже ее оценит», —
говорит Юлия Гаврилина.
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